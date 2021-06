Katopodis: “A la oposición cuando le tocó gobernar, fracasó”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que “a la oposición cuando le tocó gobernar, fracasó”, y en esa misma línea, sostuvo que “nos votaron porque a los argentinos les dolió el bolsillo cuatro años.”.

En declaraciones periodísticas realizadas este mediodía, Katopodis dijo que “el rumbo que propone la oposición fracasó en los cuatro años que gobernaron y está fracasando en todas partes del mundo”. El ministro apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri: “No aprendió nada, se fue de vacaciones en la primera ola de pandemia. No es tan importante lo que diga, sino qué hicieron cuando gobernaron. Y gobernaron muy mal”.

En ese marco, el titular de la cartera de Obras Públicas expresó: “La discusión de dos modelos de país no tiene porqué ser con una mirada negativa. Nosotros estamos convencidos de un proyecto de país con un Estado presente, con industria nacional; y hay otros que no creen en eso, que no comparten ese modelo”-

“La confrontación es sana y las elecciones son una buena oportunidad para balancear qué se hizo bien y qué se hizo mal en este gobierno, para apalancarse y salir más rápido. El voto es un voto de confianza para profundizar este camino en el que estamos llevando a la Argentina”.

Sobre la tarea que se viene llevando desde el ministerio que encabeza, Katopodis detalló que “cuando llegamos había 250 obras, más del 70% paralizadas. Hoy tenemos más de 1.500 obras en todo el país. Después de tres años, comenzó una recuperación que ha sido sostenida, y estamos convencidos que es la obra pública y el apoyo a la industria nacional el puntapié para salir de esta crisis”.

Además, ponderó que “una decisión del Presidente fue duplicar el presupuesto para la obra pública, que es una de las herramientas que tiene el Estado para empujar la economía. El 45% de los nuevos puestos de trabajo se explican por la construcción y la obra pública”, acotó.

Paralelamente, explicó que “la pandemia nos cambió prioridades: tuvimos un esfuerzo orientado a construir salud pública: sumamos 3.000 camas en la primera ola, y ahora 1.500 camas más. Hemos hecho una inversión enorme en el sistema de salud: nuevos hospitales, hospitales modulares, hospitales carcelarios. Ahora nos toca mantenernos firmes en esa tarea, entendiendo que la gente elige todos los días cuidarse”.

Al referirse específicamente a la coyuntura sanitaria, Katopodis refirió que “está claro que estamos atravesando un momento muy delicado. Es cierto que con vacunas, con casi toda la población de riesgo vacunada con la primera dosis y logrando garantizar que el sistema de salud no haya colapsado”.

En ese sentido, puntualizó: “Hoy la preocupación del Gobierno es cómo seguimos vacunando, cómo movemos la economía, y cómo seguimos garantizando que el día después de la pandemia hay una tarea enorme no solo para cuidar la salud sino para reconstruir la vida de cada uno de los que viven en la Argentina”.

Ya nuevamente en clave política, el ministro aseveró que “el Presidente es el que nos pone la vara bien alta. Yo estoy con mucha responsabilidad en este Ministerio, que es seguir poniendo en marcha todos los días la obra pública. No tengo dudas de que el gran desafío que tenemos como fuerza política es generar las condiciones para que la ciudadanía pueda ser parte de un proceso de inclusión en el consumo, que es dificultoso en pandemia y en el contexto en el que dejaron el país.”

Y agregó: “Las elecciones son importantes porque la gente puede hacer ese balance de ver qué se hizo bien y que se hizo mal pero también para ver cómo salimos más rápido de la crisis. El conurbano es el lugar donde se va a jugar una de las batallas más grandes. Es donde el macrismo más golpeó a la ciudadanía, y donde el gobierno ahora tiene la mayor responsabilidad”.

Katopodis sentenció finalmente: “Está claro que Alberto es el presidente que está al frente de la crisis, que es el que gestiona la unidad del Frente de Todos, que ha sido la llave para un éxito electoral como el de 2019 y va a ser el plebiscitado en la próxima elección”.