Excepción para reuniones en Riachuelo

Una de las comunas que permanece en fase 3 del Aspo debido a la pandemia de coronavirus es Riachuelo. Por eso, entre otras limitaciones, están suspendidas las reuniones sociales y familiares.

Sobre ese tipo de encuentros, la Comuna informó que no pueden realizarse hasta el domingo 27. No obstante, en carácter de excepción por el Día del Padre, comunicaron que de 9 a 18 se podían reunir a celebrar los pobladores. Pero -remarcaron- que el número de participantes no debía ser mayor a 10 y que tenían que respetar las medidas sanitarias vigentes destinadas a reducir el riesgo de contagio de coronavirus.