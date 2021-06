El próximo rival de Boca Unidos se impuso en partido polémico

El próximo rival de Boca Unidos, Gimnasia y Tiro, se impuso en la capital salteña por la mínima diferencia a Sportivo de Las Parejas, en un polémico partido dirigido por el árbitro cordobés Jonathan Correa.

El conjunto santafesino terminó el juego con nueve jugadores, por las expulsiones de Maximiliano Romero y Juan Acosta. Allegados al club visitante cuestionaron la sanción del penal a favor de Gimnasia, que derivó en la tarjeta roja al defensor de Sportivo, porque no hubo infracción, y en todo caso de interpretarse como la falta, esta fue claramente afuera del área.

Además, Ramírez atajó inicialmente el disparo desde los 11 metros, ordenando el árbitro que se ejecute nuevamente por un supuesto adelantamiento del arquero santafesino, marcando finalmente Guido Di Vanni el gol que significó el triunfo para su equipo.

En la jugada previa a la pena máxima sancionada por Correa a Gimnasia, Galetto le cometió un claro penal a Siegierjuk, impactando con el codo en el rostro del delantero tras un centro al área, pero el árbitro no cobró la clara falta.

El encuentro fue equilibrado en su desarrollo, con un leve predominio de Gimnasia, que hizo el gasto del juego por ser local, aunque no pudo imponer supremacía, hasta que llegó el penal sancionado por el juez cordobés. Con este resultado, Gimnasia y Tiro llegó a los 15 puntos, quedando junto a For Ever como escoltas del líder, Racing de Córdoba (17), que el sábado perdió su invicto en su visita a Defensores de Pronunciamiento.

El otro equipo salteño en tanto, salió airoso de su excursión a la ciudad santafesina de Sunchales, donde venció por 1 a 0 a Unión.

Diego Magno, a los pocos minutos de iniciado el juego, marcó para el Azabache el único gol del encuentro.

Los dirigidos por Exequiel Medrán escalaron con la victoria a la cuarta posición del grupo, con 12 unidades.