Habrá leve aumento de la temperatura esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para la ciudad de Corrientes un leve aumento de las temperaturas tanto mínimas como máximas, después de una semana por debajo de los 5° C.

Para hoy se espera que la mínima alcance los 12° C y la máxima los 18° C. Mañana y el miércoles las temperaturas máximas rondarán los 23° y 26° C.

A partir de mañana se espera un cambio en la dirección del viento hacia el sector noreste, así como probables precipitaciones aisladas desde el miércoles y hasta el jueves.

Mientras que para la noche del viernes y el sábado el SMN pronostica un 40% de probabilidad de tormentas aisladas.