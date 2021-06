Tassano visitó al inspector agredido en un control de Tránsito

El intendente Eduardo Tassano visitó este martes a Héctor Ojeda, el inspector de Tránsito que fue agredido físicamente este fin de semana en el marco de un operativo, informaron hoy fuentes comunales. En el encuentro, se puso a su disposición del trabajador municipal para brindarle asistencia médica y jurídica.

“Vinimos a verlo. Él está bien, todavía con secuelas del golpe. Nos pusimos totalmente a disposición de él para darle todo tipo de asistencia médica y jurídica, para que tenga defensa y que sepan que vamos a defender a nuestros agentes de Tránsito ante cualquier circunstancia”, aseguró el jefe municipal.

En cuanto al suceso que padeció el inspector en la vía pública, en el marco de controles debido a la pandemia, Tassano lamentó lo acontecido y reiteró su irrestricto apoyo a él y, en su nombre, a todos los agentes municipales en general: “Es una situación complicada en la que se pueden generar necesidades y nosotros estamos con él. Tenemos un cuerpo de Tránsito muy celoso de su trabajo, muy profesional, al servicio de la gente, y no vamos a permitir este tipo de hechos”, aseguró.

“Nosotros con los empleados municipales establecimos un vínculo de respeto, de confianza y nuestra línea es la dignificación de los mismos. Desde su bancarización hasta los recientes pases a planta estamos trabajando junto a ellos, porque entendemos que esa es la base para una atención mejor en la ciudad”, reafirmó.

Durante la visita, el intendente le transmitió todo su apoyo al inspector, a quien le manifestó su gratitud y reconocimiento por “su compromiso y su vocación de servicio a la ciudadanía, lo que se demuestra en este tipo de circunstancias, que si bien son lamentables, dan cuenta de la importancia del trabajo que desarrollan nuestros agentes municipales en pos de garantizar la seguridad vial en la ciudad”.

Por su lado, el inspector Héctor Ojeda expresó: “Para nosotros es un honor que el intendente haya visitado nuestra casa, acá en nuestro barrio, y estamos muy agradecidos”.

El trabajador vive en el barrio Bañado Norte, donde Provincia y Municipio avanzan con numerosas obras viales y recuperación de espacios públicos para beneficio de las familias de la zona.

VER MÁS: Agredieron a golpes a un inspector de Tránsito y debió ser hospitalizado

El hecho

Héctor es jefe del cuerpo de Inspectores de Tránsito y tiene a su cargo el servicio nocturno durante los fines de semana. En ese contexto, padeció una situación de violencia: “Estábamos haciendo tareas de prevención que habitualmente realiza la Municipalidad, en este contexto de pandemia. Por ese motivo, hicimos un par de controles de alcoholemia, y en un momento dado, nos solicitan colaboración de un personal que estaba por Bolívar casi San Lorenzo. Entonces nos acercamos a colaborar con nuestro compañero y estábamos intentando que la persona entienda que es necesario presentar toda la documentación cuando se circula, y que no se debe circular a esa hora, excepto que sea una situación de emergencia”, relató.

“Me encontraba charlando con el dueño del vehículo, aparentemente, y cuando me agacho, una chica se acerca y me pega con un casco integral, con una violencia que me hace perder el conocimiento y ya me desperté en el hospital”, recordó Héctor. “Ahora, me estoy haciendo todos los estudios necesarios”, agregó al respecto.

“Ahora estoy dolorido. Me duele mucho la cabeza, el cuello y la espalda por el impacto, pero me estoy recuperando y haciéndome todos los estudios. Ahora debo hacerme una tomografía. Estamos haciendo todo lo que dicen los doctores”, señaló el inspector, para finalizar.