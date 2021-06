Angie Balbiani confirmó que Benjamín Vicuña engañó a Pampita con Isabel Macedo

Embarazada de cuatro meses y sin filtro, Angie Balbiani se refirió a su gran amistad con Pampita, el vínculo que mantiene con la China Suárez y sorprendió a todos al confirmar el affaire entre Benjamín Vicuña e Isabel Macedo tras la polémica pelea en el boliche Tequila en Punta del Este de la conductora y la actriz.

Invitada a "Los Ángeles de la Mañana", Balbiani explicó las diferencias entre la China y Macedo: "Con la China compartíamos confitería, ella hacía Rincón de Luz, y yo hacía Rebelde Way. Tenía 6 años, la China. Después no la vi nunca más y, obviamente, pasó del otro lado de la grieta en el momento del conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que con Isabel también trabajé".

"Yo no odio a nadie. Odiar me envejece. La grieta tiene que ver con que, si soy amiga de Carolina, siempre voy a estar del lado de ella", expresó después de que Yanina Latorre la acusara de odiar a las mujeres que supuestamente estuvieron con Vicuña.

Sin embargo, Ángel de Brito quiso saber su postura respecto su ex compañera de "Floricienta": "Te entiendo lo de la China, porque comparten familia y no querés opinar, pero con Isabel Macedo, ¿era cierto que lo histeriqueaba a Benjamín?". "Sí, se pelearon en Tequila", contestó contundente la ex panelista.

No satisfecho con la corta respuesta de Balbiani, el jurado de "La Academia" se refirió al affaire entre la actriz y el chileno: "Ya sé, lo de las piñas lo conté yo, ¿pero había pasado algo o era un fantasma que tenía Pampita?". En pocas palabras y con un asentimiento de cabeza, Angie sorprendió a todos: "Fantasma no había".

Diario Show