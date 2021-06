Karina Jelinek viajó con su novia a Miami en búsqueda de ser mamá

Karina Jelinek viajó a Miami para avanzar en su búsqueda de ser madre. Acompañada de su amiga Florencia Parice, la modelo continuó con su tratamiento para tener a su hijo.

Así lo revelaron este martes en "Los Ángeles de la Mañana" cuando se refirieron a su vínculo amoroso con su compañera de vida. "En la fiesta se te llena de famosos. Estuvo Karina Jelinek, ¿ya la blanqueó a la novia? La blanqueó a la novia, ¿no?", comentó Yanina Latorre, quien además reveló que su hija, Lola Latorre, las vio sin ocultarse en la fiesta Bresh.

"Si, a Flor Parise", agregó Andrea Taboada. Mientras que Cinthia Fernández indicó: "Yo supongo que sí".

Fue en ese entonces cuando Ángel de Brito informó: "Karina está allá pero creo que fue para empezar el tratamiento para ser mamá. Creo que fue para eso". Y cerró la "angelita" sobre el romance de la mediática: "Hace bastante que está. Salieron, fueron a la fiesta Bresh. Me contaron mis hijos que los vieron".

Por su parte, Karina confesó semanas atrás su deseo de convertirse en mamá: "Yo no soy mamá, ya saben, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar… O también me encantaría alquilar un vientre. ¿Por qué no? Seguramente ya se va a dar, estoy en eso".

"Ya empecé los trámites. Es un proceso que estoy haciendo y me va a ayudar una amiga, que es la que va a poner el vientre. Esto va a darse acá en Argentina", dijo en "PH". Al ser consultada sobre por qué no podía cargar el embarazo, explicó: "Por un tema personal, que prefiero no mencionar, no. Ambas cosas prefiero guardármelas por el momento. Todavía estamos hablando y procesando el tema. Hasta que no esté todo bien claro no voy a hablar mucho".

