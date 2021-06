Yerba mate: rechazo a las limitaciones del Inym a nuevas plantaciones

(((FOTO “Yerba”)))

En los últimos días, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) resolvió que desde el 1° de enero de 2022 se aplicarán limitaciones para nuevas plantaciones de yerba mate. En este sentido, desde el Ministerio de Producción de Corrientes rechazaron la medida, ya que consideran que atenta contra la intención de crecimiento yerbatero que tiene la provincia, que tiene sus zonas productoras de la infusión en la región Noreste.

La resolución aprobada por el Inym la semana pasada establece que toda plantación nueva no supere las 5 hectáreas por año, mientras que la posibilidad de renovación de plantas viejas no supere el 2%. Desde el Gobierno de Corrientes consideraron que la medida va a contramano de la política de apoyo al sector yerbatero, y el ministro de Producción, Claudio Anselmo, adelantó que no se descarta seguir el camino legal correspondiente ante el rechazo a esta medida.

En este contexto, Anselmo mencionó que la medida tomada es inconsulta e intempestiva y que “no respeta los estatutos y procedimientos que el mismo Inym aplicó”. A lo que agregó: “esto se debió tratar con las subcomisiones respectivas, haber hecho los estudios técnicos ya que cualquier medida de limitación de la actividad de plantaciones en este caso, es una medida que deben tomar conjuntamente la Nación a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería con el Inym, pero con los fundamentos acordados”.

Sin embargo, se argumentó que la medida venía siendo reclamada por los productores para asegurar un precio estable y que fue tomada para preservar la estabilidad de precios que tiene actualmente la materia prima. La votación no fue por unanimidad, aunque no se especificó quiénes votaron en contra de la normativa.

En este sentido, Anselmo reiteró que “no se cumplieron con ninguno de los requisitos legales y la Provincia de Corrientes manifiesta su rechazo a esta medida que además afecta a los intereses de nuestra provincia, de desarrollo que consideramos que no tienen ni fundamentos técnicos ni va a alcanzar los objetivos que dice pregonar”. Además, sostuvo que “no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas y donde se actúa de una forma unilateral y no se someten a la discusión que correspondería”.

Además, Anselmo sostuvo que “esta medida genera incertidumbre y confusión en los interesados, en los propios productores que trabajan y que han venido implantando”. Es una actividad que necesita una renovación, que necesita alcanzar sustentabilidad a largo plazo como dice algunos de los fundamentos de las medidas, pero “no se alcanza de esta manera”.

A contramano de los argumentos mencionados por el INYM, Anselmo destacó que “en los últimos años lo que hemos tenido en la Argentina es una situación de suboferta, por eso estamos importando materia prima a otros países en un grado que se está en un 10% de la producción argentina”. Cabe señalar en este aspecto, que el año pasado nuestro país importó más de 30 mil toneladas de hoja verde, al ser insuficiente la oferta de materia prima disponible en las chacras de la zona productora de Corrientes y Misiones.

Por su parte, el ministro sostuvo que la provincia va a presentar el recurso que corresponde ante el Inym a través de su representante en el directorio, y mencionó que van a seguir los caminos legales que correspondan. Y resaltó que la provincia es miembro del ente nacional, a través de un representante que en este caso ha votado negativamente la resolución porque “no estamos de acuerdo ni con el procedimiento, ni el fundamento ni con el objetivo de la medida”.