Dos con ganas de debutar en el Xeneize

A poco menos de una semana de haber sido presentados oficialmente como refuerzos de Boca, Esteban Rolón y Norberto Briasco, que desde el viernes entrenan bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, pasearon por el predio del Xeneize y se ilusionaron con sus debuts.

“Sueño todas las noches con cómo será el momento en que me ponga la camiseta, el momento que me toque debutar, cómo voy a jugar. Sueño jugadas, situaciones del partido. Uno se entrena y se prepara para eso. Hay que estar preparado par esa situación y poder rendir lo máximo posible”, expresó el mediocampista surgido de Argentinos. “Me llegaron muchos mensajes de gente que me quiere. Estar en Boca yo no lo veo como una presión, sino como una responsabilidad”, añadió ante la cuenta de Instagram de Boca Predio.

Briasco, de las inferiores del Globo, fue el que más se emocionó tras su presentación. “Uno sueña jugadas, cómo va a ser el debut, cómo van a salir las cosas. Llegan los recuerdos de todo el sacrificio que se hizo para estar donde estamos hoy en día. Son cosas que te pasan por la cabeza antes del debut y hay que disfrutarlo, tomarlo con tranquilidad y responsabilidad”, deslizó.