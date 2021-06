Denuncian que mataron a una vaca y solo se llevaron una parte de la res

Un llamativo delito rural ocurrió ayer en Monte Caseros, donde un ganadero denunció que delincuentes mataron a una vaca de su campo y que solo se llevaron un trozo de carne.

Se trata de Germán Zambón, quien relató con indignación los hechos ocurridos “en un clima de absoluta impunidad, ya que ahora solo se roban la carne que necesitan y dejan todo el resto”, porque “claro, total les sale gratis a ellos”.

El productor señaló además que su campo se encuentra ubicado a la vera de la Ruta Provincial 5, a unos 5 kilómetros de la Ruta Provincial 129, que es el acceso a Monte Caseros, en cercanías de una zona conocida como Barrio del Nueve. Relató que el animal “era una vaca, a la que se tomaron el tiempo de encerrarla en un brete, donde la mataron y después la carnearon. Estimo que fue a la noche o madrugada”, sostuvo.

Zambón se mostró indignado por la situación y planteó que “el sistema está fallando, porque estas cosas no tendrían por qué suceder. Siento una sensación de impotencia y bronca, porque a un productor le cuesta mucho tener que criar su hacienda, cuidarla, para que después estos delincuentes se lleven todo de arriba con total impunidad”, remarcó. Insistió en que “el abigeato en Monte Caseros lamentablemente se convirtió en moneda corriente. La policía investiga, realiza allanamientos, logra la detención de sospechosos, pero resulta que a los pocos días otra vez quedan en libertad. No sé si es la pata de la Justicia o la política. Uno ya no sabe más qué pensar”.

Señaló además que radicó la denuncia policial ante la sede del Priar de Monte Caseros, “donde brindé algunos detalles más del hecho”, añadió Zambón.

(WA)