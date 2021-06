La Convención de la UCR ratificó la candidatura de Valdés 

La Unión Cívica Radical de Corrientes realizó este miércoles su Convención Provincial mediante la cual ratificaron la candidatura a la reelección del gobernador Gustavo Valdés, como así también cuáles serán los partidos que conformarán la alianza que lo postulará en las elecciones del próximo 29 de agosto.

El encuentro del radicalismo correntino se realizó mediante videoconferencia, en la cual hubo expresiones de unidad y definieron una comisión ad hoc que validará la conformación de alianzas, tanto provinciales, municipales y nacionales para el presente año electoral.

En este sentido, fueron ratificadas las 29 fuerzas políticas que ya se expresaron en favor de la continuidad del mandatario provincial y abrieron las puertas a otras que adopten igual posición.

La Convención de la UCR se desarrolló sobre el mediodía de este miércoles y fue conducida por su presidente, el senador provincial Henry Fick, quien estuvo junto al presidente del Comité Central, el senador provincial Ricardo Colombi y otras autoridades radicales, desde la sede partidaria ubicada en 25 de Mayo 1232 de la ciudad de Corrientes.

Cabe señalar que los 98 convencionales (de los 113) que dieron el quorum participaron remotamente, al igual que Valdés.

A pesar que el Gobernador no es convencional de la UCR, igualmente tuvo intervención en las exposiciones de la cita. De este modo, agradeció el apoyo unánime expresado en la ocasión y ratificó la visión desarrollista que impulsa en su actual gestión y que busca profundizar en un nuevo periodo.

Entre varias manifestaciones en el mismo sentido, fue Colombi quien instó con mayor vehemencia la moción de acompañar y continuar trabajando por la reelección de Valdés.

“Vimos una unidad absoluta en la participación de todos los convencionales”, indicó Fick sobre las posturas escuchadas desde las diversas latitudes provinciales.

Por otra parte, más allá de algunas demoras iniciales para la constatación del quorum, debido a cuestiones técnicas, consideró que el estreno de esta modalidad virtual del máximo órgano decisorio dela UCR provincial es “altamente positiva”.

Al respecto, el diputado provincial y convencional radical, Eduardo Vischi consideró que “la virtualidad no suple la comunicación que permite el hablar cara a cara, pero ante la eventualidad de no poder movilizarse, esta nueva forma permite, no solo cumplir formalidades, sino avanzar en decisiones importantes para la vida democrática”.

Y entendió que la videoconferencia “es una alternativa que llegó por una circunstancia que todos conocemos, pero que debe ejercitarse más para darle mayor dinamismo a la toma de decisiones”.

Vischi fue el encargado en la ocasión de expresar las principales mociones aprobadas en esta Convención: “Delegar en una Comisión Ad hoc la facultad de aprobar las alianzas municipales, provinciales y nacionales del año 2021”, la cual estará integrada por Fick, Colombi, Valdés y el senador provincial Sergio Flinta.

Asimismo, se estableció que las referidas alianzas “sólo podrán ser conformadas con el Partido Popular Correntino, ELI-Encuentro Liberal, PRO-Propuesta Republicana, Partido Liberal, Partido Autonomista, Partido Nuevo, Movimiento Integración y Desarrollo, Movimiento Siempre Corrientes, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Laborista Autónomo, Unión Popular, Encuentro Correligionario, Cambio Austeridad y Progreso, Conservador Popular, Acción Popular de los Trabajadores, Compromiso Federal, Acción por la República, Afirmación por una República Igualitaria ARI, Partido Socialista, FORJA, Crecer con Todos, Ciudadanos Comprometidos CI.CO., Integración Correntina, Norte Grande, Ladrilleros Unidos, Vamos Corrientes y Unión para el Desarrollo; y con todo otro partido político que suscriba la candidatura a Gobernador del Dr. Gustavo Valdés, y que las mismas llevarán la denominación que se adopten en oportunidad de la constitución de cada una de ellas”.

Consultado por la prensa, ante el resultado de esta Convención de la UCR, Vischi sostuvo que “el partido está más unido que nunca y esta fortaleza y madurez demuestran que puede seguir conduciendo los destinos de la provincia para los próximos cuatro años a través de la reelección de Gustavo Valdés, como así también avanzar sin inconvenientes en los próximos pasos de los compromisos electorales que tenemos por delante en este 2021”.