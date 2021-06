Gallardo preocupado por la poca continuidad de sus jugadores en la Copa América

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, seguía este jueves con preocupación desde Orlando, la ciudad estadounidense en la que los "Millonarios" llevan adelante la pretemporada, la escasa continuidad que tuvieron hasta el momento los jugadores de su equipo en la Copa América Brasil 2021, a tres semanas del cruce ante Argentinos Juniors, por los octavos de final de la Libertadores.

En ese sentido, el "Muñeco" no deja detalle librado al azar y, mientras conduce las prácticas en doble turno, mira de reojo la situación de Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Alvarez en el seleccionado argentino; Robert Rojas y David Martínez en el paraguayo; Nicolás de la Cruz en el de Uruguay; y, también, a Rafael Santos Borré en Colombia, pese a que su contrato con el club expirará a fin de mes.

El delantero colombiano es, del grupo de jugadores "de Selección" quien más minutos sumó hasta el momento, luego de haber sido titular en la primera fecha de la Copa América, en el triunfo sobre Ecuador (1-0), para faltar en los cruces ante Venezuela (0-0) y Perú (derrota por 2-1), habiendo retornado anoche ante Brasil en la caída agónica por 2-1.

Borré no tiene definido aún su futuro, dado que, pese a que su contrato finalizará en una semana, no está claro si se irá o bien continuará en la entidad.

El otro riverplatense que pudo tener continuidad fue el "Charrúa" De la Cruz, titular en el inicio del torneo en el combinado que conduce Tabárez aunque siempre sacado antes de tiempo, con bajos rendimientos que le hicieron perder su lugar en el 11 inicial que diagramó el "Maestro" Tabárez para jugar esta tarde ante Bolivia.

Por su parte, Armani perdió el lugar luego de dar positivo de coronavirus y eso le impidió jugar, sumado a que Emiliano Martínez parece haberse adueñado del arco argentino.

En el caso de Julián Alvarez, dispuso de minutos en las Eliminatorias Sudamericanas pero luego el entrenador Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta en la Copa América, ya que no ingresó en ninguno de los tres partidos que jugó Argentina, con el agravante de que en dos ni siquiera fue al banco de relevos.

El caso de Montiel es distinto ya que, tras ser titular en las Eliminatorias y en el debut en la Copa América frente a Chile, fue reemplazado a dos minutos del final del partido ante los trasandinos por Nahuel Molina y parece haber perdido el puesto.

En Paraguay, Rojas únicamente jugó en Eliminatorias de lateral derecho en una línea de cinco defensores ante Brasil, luego no volvió a hacerlo, mientras que Martínez estuvo en el partido inicial del torneo continental y luego de haber sido reemplazado en el segundo tiempo no volvió a jugar.

Gallardo prepara a su equipo en los Estados Unidos pare el partido ante Argentinos Juniors del 14 de julio por los octavos de final de la Libertadores y su deseo es que tengan continuidad porque si Argentina, Colombia, Paraguay y Uruguay llegan a las instancias finales, recién podría tener disponibles a sus jugadores el 11 de julio.

Con ese panorama el "Muñeco" trabaja en Orlando con posibles alternativas para ese partido frente al "Bicho Colorado" en el estadio Monumental, luego seguirá el debut en el torneo local el domingo 18 de julio y la revancha de la Libertadores el 21 de julio en La Paternal.

En el caso de Armani, de no surgir inconvenientes, va a atajar igual, ya que es un puesto que no necesita tanto trabajo de equipo y, en cuanto a Montiel, conoce de memoria el juego para llegar y jugar, pero por las dudas tiene a Milton Casco y a Alex Vigo.

En cuanto a Martínez, que solía ser el segundo marcador central, Gallardo ya tiene listo y disponible a Javier Pinola que esta temporada no jugó por una fractura en el brazo y completará esa línea de fondo con Paulo Díaz y Fabricio Angileri.

El otro indispensable en el que va a tener que pensar para un reemplazo es De la Cruz y, allí, en la zona media, tiene a Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Enzo Fernández y podrían jugar José Paradela o el colombiano Jorge Carrascal.

En tanto, la baja de Borré se puede solucionar con Federico Girotti o Agustín Fontana acompañando a Matías Suárez mientras define cómo será el regreso de Álvarez que también suele ser titular.

De todas maneras y a pesar de que no está definido el futuro de Borré (no se supo de ofertas de otros clubes) Gallardo planifica el equipo con eventuales reemplazos que cumplan con el objetivo de no resentir el funcionamiento del equipo y la mira puesta en Argentinos, en el primer cruce 'copero'.

Telam