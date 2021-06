Cirujano y amigo de la primera dama: quién es el correntino desaparecido en el derrumbe

Son al menos nueve los argentinos buscados tras el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Surfside, Miami, según confirmaron desde la Cancillería argentina.

Entre ellos están el cirujano plástico Andrés Galfrascoli; su marido, Fabián Núñez; y la hija de ambos, Sofía, de 6 años. Una décima persona cuyo paradero se desconocía fue encontrada en buen estado de salud pasadas las 14 (hora argentina).

Galfrascoli, de 45 años, es un cirujano plástico nacido en Corrientes que tiene su consultorio sobre la avenida Santa Fe al 1700 de la ciudad de Buenos Aires, aunque también realiza operaciones en Miami.

Desde sus redes sociales, el médico promociona las cirugías estéticas que realiza junto con su equipo. Entre sus seguidores se encuentran figuras públicas como la primera dama, Fabiola Yáñez, de quien es amigo, según trascendió en medios de alcance nacional.

Fuentes cercanas a la pareja de Alberto Fernández señalaron que la mujer sigue “expectante” la situación en Miami y que se comunicó con la familia.

En tanto, la pareja de Galfrascoli, Fabián Núñez, de 55 años, es cantante, director teatral y contador. En 2013 estrenó la obra musical Camila, nuestra historia de amor, basada en la vida de Camila O’Gorman, la aristócrata que en tiempos de Juan Manuel de Rosas se enamora de un sacerdote, Uladislao Gutiérrez (cuya historia de amor se relata en el film de Maria Luisa Bemberg, protagonizado por Imanol Arias y Susú Pecoraro).

Núñez no solo dirigió la obra, interpretada por Natalie Pérez y Peter Lanzani, también la escribió y trabajó en el diseño de la escenografía y la música.

Galfrascoli y Núñez viajaron semanas atrás a Miami junto a su hija, Sofía, según dijeron amigos de la pareja y se hospedaban en el complejo Champlain Towers, donde ocurrió la tragedia en la madrugada de este jueves.

“No puedo creer lo que pasó, son súper buenas personas, voy a hablar en presente porque quiero que estén bien y así lo creo”, dijo a TN Flavia Martínez, amiga de la pareja.

“[Galfrascoli] es uno de los mejores cirujanos que hay en el país, de bajo perfil. Hace unos días hablé con él y me dijo que estaban descansando. Ayer, tarde, le mandé un mensaje tarde y no me lo contestó y recién se lo mandé de nuevo porque no lo puedo creer”, dijo Martínez.

El departamento

El departamento donde se hospedaba Galfrascoli y su familia era de un amigo que se los había prestado, Nicolás Patoka. “El edificio aparentaba estar bien mantenido y en condiciones. Estamos completamente en shock. Los departamentos no los alquilamos, se los prestamos a amigos de la familia, como son ellos”, dijo Patoka a TN.

“Somos muy amigos de la familia [Galfrascoli] y la verdad que nos duele muchísimo lo que está pasando. Me consta que había bastantes más argentinos en los departamentos, pero las autoridades todavía no han dado información. Yo he llamado a todos los hospitales y me consta que las personas que estaban en mi departamento no están ni atienden el teléfono”, expresó.

Investigación

Por otra parte, sobre las razones del colapso de la construcción, señaló: “No creo que se haya tratado de un atentado. Tiene que haber una investigación para llegar al fondo de todo esto. El responsable tiene que pagar (...) Se derrumbó un 70% del edificio y hay un muerto confirmado. No me cierran los números”.

Los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez también se hospedaban en ese edificio hace unos días. Habían llegado a la madrugada y pudieron salir antes de ingresar a la habitación.

Hasta ahora las autoridades de la ciudad anunciaron un muerto y al menos diez heridos por el colapso. El consulado argentino en la ciudad estadounidense trabaja para obtener mas información sobre lo ocurrido. De los demás argentinos desaparecidos todavía no hay detalles. Lo que sí confirmaron desde Cancillería es que están en contacto con todas las familias de los afectados.

El colapso de una de las torres del condominio ocurrió cerca de las dos de la mañana y dejó vecinos atrapados entre escombros y hierros. Para dar con los sobrevivientes, decenas de trabajadores de emergencias acudieron al lugar y protagonizan un enorme despliegue que involucra a más de 80 unidades y a perros de rastreo.

*Con información de La Nación