UCR ratificó la candidatura de Valdés y bajó línea sobre la conformación de alianzas

La Unión Cívica Radical de Corrientes realizó ayer una convención provincial donde ratificaron la candidatura a la reelección del gobernador Gustavo Valdés, avalaron la prórroga de los mandatos de las autoridades partidarias hasta diciembre y bajaron línea en cuanto a la conformación de alianzas: no podrán conformar frentes con partidos que no apoyen la reelección del gobernador y las mismas serán aprobadas, o no, por una mesa chica integrada por Fick, Colombi, Valdés y Flinta.

Por la pandemia del coronavirus, y en vista de las elecciones del 29 de agosto, el encuentro del radicalismo correntino se realizó mediante videoconferencia, conducida por su presidente, el senador provincial Henry Fick, el presidente del Comité Central, el senador provincial Ricardo Colombi y el gobernador Gustavo Valdés, quien a pesar de no ser convencional participó del encuentro y agradeció el acompañamiento del partido para refichar en la gobernación.

Durante el encuentro, Ricardo Colombi, presidente de la UCR, indicó que “hay 57 comunas, en muchas de las cuales los convencionales aquí presentes van a tener que votar el próximo 29 de agosto, y en ese sentido tenemos que trabajar muy fuerte para poder recuperar municipios. Necesitamos de esa fuerza y esa energía para seguir siendo gobierno con la conducción de Gustavo Valdés”.

“No tengo ninguna duda de que el próximo 29 de agosto este esfuerzo se va a ver consolidado en las urnas”, sentenció Colombi.

Sobre el encuentro, El Litoral consultó al presidente de la convención, el senador provincial Henry Fick, quien dijo que “se designó una comisión ad hoc con facultad de aprobar las alianzas municipales, provinciales y nacionales del año 2021”.

La misma está integrada por el presidente de la convención, el senador provincial Henry Fick, el senador provincial y presidente de la UCR, Ricardo Colombi, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el senador provincial Sergio Flinta.

“Son alrededor de 28 partidos, y hay otros que se están analizando y que podrían incorporarse en los próximos días”, dijo sobre la alianza oficialista que se está armando.

En cuanto a los espacios dentro de las grillas de candidatos y nombres propios dijo que “solamente tenemos la definición del candidato a gobernador, y después hay que tener una charla con los demás socios para ir definiendo cada uno de los lugares”.

“En los municipios pasa algo parecido, pero todavía falta, se va a ir trabajando en estos días. Hay lugares que ya están definidos, como es el caso de Mocoretá con Juan Pablo Fornaroli, que va por su reelección; en Monte Caseros el diputado provincial Juan Carlos Álvarez va a competir por la intendencia; en Curuzú Cuatiá será José Irigoyen; en Capital, Tassano apunta a su segunda gestión, incluso está definida la fórmula”, detalló.

“La carga de los frentes vamos a comenzar a hacer lo antes posible. Hay algunos lugares en donde está bastante definido y otros en donde se está avanzando todavía con reuniones”, dijo sobre la registración de las alianzas en el Forum.

“Se está haciendo una precarga propia, porque esta modalidad es todo un aprendizaje y por eso estamos avanzando con esta precarga, para contar con todos los datos y con la práctica cuando se realice la inscripción en el sistema Forum”, concluyó.

Mientras que sobre la prórroga de los mandatos de las autoridades, que fue otro de los temas tratados, el diputado provincial Manuel Aguirre comentó a El Litoral que “por la pandemia en todo el país se prorrogaron los mandatos, pero nuestra carta orgánica establece que la convención es la que debe avalar este tipo de cuestiones, y ahora tras la votación continuarán hasta diciembre”.

“Además, también se conversó sobre el marco general de las alianzas, se designó una mesa chica para ir definiendo este tema, pero lo que no permite la convención es que la UCR haga alianzas con el justicialismo y con algún partido que lleve como candidato a gobernador a otro que no sea Gustavo Valdés”.

Por último, consultado sobre el posible cambio del nombre de la alianza oficialista de Encuentro por Corrientes a Vamos Corrientes, dijo que “no pasa nada con el nombre, si hay algún cambio lo van a decidir todos los partidos que integran la alianza, eso no depende solamente del radicalismo”.