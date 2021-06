Una participante de La Voz Argentina sorprendió con su parecido a Calu Rivero

En la gala del domingo de " La Voz Argentina" varios participantes lograron emocionar al jurado tanto por su talento como por su historia de vida, como fue el caso de Francisco Benítez, el joven de 22 años que reveló que sufre de tartamudez desde los 6 años. No obstante, hubo quienes llamaron la atención por otros motivos, como la participante Jazmín Sandoval quien sorprendió por una característica singular: su gran parecido físico a Calu Rivero.

El detalle fue reconocido por los usuarios en las redes sociales que al ver su interpretación de "Stand by my" no tardaron en comentar tanto en Twitter como en Instagram su similitud a la actriz.

Luego de que Lali Espósito y Ricardo Montaner dieran vuelta sus sillas para invitarla a sus equipos, Jazmín reconoció arriba del escenario que también la llaman Jacinta. Con 29 años, la joven artista es oriunda de Zárate y se definió como "artesana de cejas y pestañas".

Su particular look de labios rojos, el pelo suelto y rizado y un gran tatuaje de rosas en su pecho, llamó la atención de la audiencia de tal manera que el nombre de la ex protagonista de "Dulce Amor" se volvió tendencia. Incluso hubo quienes aseguraron que su imagen sería una combinación entre "Dignity" y Cazzu o con Frida Kahlo.

Los usuarios notaron el parecido de la joven a Calu RiveroLos usuarios notaron el parecido de la joven a Calu Rivero.

"Se parece mucho a Calu Rivero", "CHICOS, ¿Calu Rivero está en La Voz o soy yo?", "¿Acaso esa es Calu Rivero mejor conocida como la Dignity?", "No sé si ya lo dijeron pero, ¿Jacinta será Calu Rivero con peluca? Es idéntica", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

