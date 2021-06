El futuro de Francescoli, Gallardo y una plegaria

La continuidad del técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y del manager Enzo Francescoli está atada a quien sucederá a Rodolfo D’Onofrio en el cargo de presidente del club Millonario, luego de las elecciones que se llevarán a cabo cerca de fin de año.

“En diciembre veremos en las elecciones, y no tengo una decisión tomada. La verdad, no lo he pensado, todavía faltan algunos detalles en las listas que van a componerse y ahí tomarán una decisión y me avisarán”, indicó en una entrevista concedida a Espn.

Respecto del Muñeco Gallardo, el manager señaló que “tiene contrato hasta diciembre y poco antes tomará una decisión”. Mientras tanto, Francescoli se enfoca en una gestión que no le viene siendo sencilla en un contexto de pandemia y crisis económica.

En ese sentido, sin dinero para ir por refuerzos, en River tienen un solo deseo: “Ojalá se pueda quedar la mayor parte del plantel. Lo demás se verá más adelante”, deseó.

Francescoli aseguró que “por el momento no hay ofertas por ningún jugador” del Millonario, pero admitió que van a “sufrir pensando en que no suceda”, porque está “ya empezada la Copa Libertadores” y “hay mercados abiertos afuera”.

“Creo que esto ya nos estuvo pasando hace años. Trataremos de hacer todo para mantener el completo de los jugadores y ser competitivos”, afirmó.

Más allá de que “siempre sería el ideal poder reforzarse”, el ídolo convertido en manager resaltó que “tampoco hay jugadores al alcance de la Argentina” y “estamos lejos de los contratos de otros países del mundo”.

“Recemos para cuando abran los mercados”, fue la plegaria que lanzó Francescoli.

Con Rafael Santos Borré a dos días de quedar en libertad de acción y la decisión sobre su continuidad en sus manos, el club no irá por otro nueve, sino que apostará a una promesa que viene pagando la confianza con goles.

“Nos vamos a quedar como estamos, con (Federico) Girotti. ¿Quién tiene un mango? Nadie”, explicó el Príncipe.

Carrascal

Jorge Carrascal, volante ofensivo de River, aseguró desde Orlando, donde realiza la pretemporada, que tiene que demostrar lo que puede dar como jugador en la cancha y no con palabras.

“Venimos con otro chip y yo no pienso en mí. Esto es un grupo, primero está eso y luego lo individual, quiero ser un jugador de equipo y no tengo que hablar, tengo que demostrar en la cancha y no con palabras”, dijo el 10 en diálogo con el programa radial “River Monumental”.

Por otra parte, trascendió que el delantero juvenil, Lucas Beltrán, finalmente no se sumará a la pretemporada ante los nuevos protocolos sanitarios para los viajes y se reintegrará al plantel en Buenos Aires.