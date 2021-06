Por la producción de la Sputnik, Argentina es protagonista en el Foro Económico Mundial

El embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain, dijo este jueves que le produce "mucha satisfacción" que la vacuna rusa Sputnik V comience a ser producida en el corto plazo en el país y destacó que, por este motivo, en el Foro Económico Mundial, que se está llevando a cabo en San Petersburgo, la Argentina es "absolutamente protagonista".

"En este contexto, la Argentina es absolutamente protagonista por cómo logró ser uno de los pocos países que va a poder fabricar su vacuna", dijo en diálogo con El Destape y anticipó que el presidente Alberto Fernández dará el viernes un mensaje ante el foro.

El miércoles, la ministra de Salud, Carla Vizzotti informó que la vacuna rusa Sputnik V podrá en el corto plazo comenzar a ser producida en la Argentina luego de que el Instituto ruso Gamaleya diera su visto bueno a las muestras producidas en el laboratorio bonaerense Richmond.

En sus declaraciones de este jueves, el embajador se refirió a la noticia "con mucha satisfacción" y agregó que es "absolutamente excepcional" que Rusia entregue este tipo de autorizaciones.

"Las relaciones entre estos países es una larga construcción de décadas y esto es una consecuencia directa del impulso que se le dio a la Federación de Rusia", completó.

Además, Zuain sostuvo que existe una relación "de confianza, amistad e intercambio" a partir de la firma de la "relación estratégica integral" en el último gobierno de la expresidenta Cristina Fernández.

En tanto, aseguró que van a venir "por lo menos un par de vuelos más" y que las negociaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, lograron una cuestión importante referida a "la regularidad" de esos viajes.

"Hay un vuelo que se encuentra en Moscú por volver a la Argentina y se van a anunciar más vuelos en las próximas semanas. Lo importante es no perder la regularidad de los envíos y eso se está verificando", remarcó.

Al ser consultado por los próximos pasos en el vínculo entre Argentina y Rusia, Zuain aseguró que el marco es "excelente" por la cercanía política y que el próximo paso se trata de "aumentar el comercio bilateral" que actualmente no supera los 1.000 millones de dólares.

"La Argentina tiene mucho para ofrecer en términos de agricultura, ganadería y de siembra. Rusia nos ofrece el avance científico y tecnológico, las posibilidades hidroeléctricas y de energía nuclear para usos pacíficos", subrayó.

Agregó que Rusia no impone condiciones para negociar con otros países y que eso se trata de planteos que en el resto del mundo "no van a entender" porque existe una "desesperación por que la economía crezca" y "aumentar los contactos" para conseguir vacunas con el productor que fuere y agregó que con la pandemia y con el desarrollo industrial "no hay barreras ideológicas"

"Por eso, cuando veo algún debate en la Argentina, sobre todo desde la oposición, me parece que no están sintonizando lo que realmente está pasando en el mundo", comentó el diplomático y agregó que cada país "defiende su interés nacional" y busca que "sus pueblos estén en las mejores condiciones posibles".

Télam