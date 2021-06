Monos en riesgo en Corrientes: piden ayuda para rescatar a dos carayás

Al menos desde abril, dos monos aparecieron en un barrio de Corrientes y los vecinos piden jaulas para su rescate, debido a que se encuentran en riesgo de ser lastimados, según comunicaron en contacto con ellitoral.com.ar

"Los vecinos los alimentan, le tiran bananas y pan entonces siguen rondando por ahí; pero hay chicos que le tiran piedras con hondas", contó a ellitoral.com.ar Adriana Rodríguez, quien solicitó ayuda para trasladarlos.

El caso se hizo público través de una publicación en Facebook, donde se encendió el alerta.

Son ejemplares de carayá y permanecen hace más de dos meses entre los árboles y los techos de las casas del barrio Molina Punta de la capital correntina.

Según relató la mujer, se comunicaron con el Centro de Conservación Aguará para pedir ayuda y el personal se acercó para dejar una jaula trampa. Sin embargo, la robaron.

Ante esta situación, Rodríguez se puso en la búsqueda de quienes puedan prestar una jaula para que sean trasladados, debido a que los monos se ven expuestos al maltrato. "Si me prestan, yo me hago cargo de que no pase nada con esa jaula", aseguró la vecina

Y destacó: "Yo voy a hacer guardia hasta que entren y me comunicaré para que los vengan a buscar".