La discusión en camarines entre Barby Silenzi y El Polaco

“Nos estamos acomodando a lo que es La Academia. Uno tampoco entiende cómo es el reality”, aseguró El Polaco en una entrevista con Teleshow desde la intimidad de su camarín en los Estudios Baires, en Don Torcuato, donde se están realizando las grabaciones de ShowMatch, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por el prime time de ElTrece.

El cantante de cumbia y su mujer Barby Silenzi son participantes del nuevo formato en el que los famosos deben demostrar su talento para el baile, el canto y otras disciplinas artísticas. La pareja tuvo un bajo puntaje en el primer ritmo (el cubo al cuadrado), quedaron sentenciados y fueron al duelo con otros compañeros. A diferencia del Bailando, en lugar de repetir la performance, los participantes montaron cuadros artísticos.

El Polaco y Barby optaron por llevar a cabo una versión casi de café concert de “Sola otra vez”, un hit del cantante. Sentado a un piano, el músico cantaba, tocaba y arengaba, mientras su mujer ponía la cuota cumbiera, luciendo un vestido acorde al ritmo para bailar con gracia y soltura. Finalmente, Cucho Parisi y Melody Luz fueron eliminados y la pareja fue salvada por los integrantes del jurado, pero recibieron muchas críticas.

“No se entendió la consigna (del duelo), porque primero dijeron que había que hacer algo en el que estuviéramos cómodos y ahora lo cambiaron, hay que hacer algo recontra difícil para gustar”, se quejó Silenzi en diálogo con Teleshow, luego de haberse presentado en la gala del miércoles en la pista para acompañar a su novio, quien interpretó a Marc Anthony en el desafío “imitación”.

“Es lo que me está pasando, cada uno se está acomodando. La Academia no es el Bailando por un sueño que vos bailabas y te equivocabas y bailabas de vuelta. No. Nos dijeron: ‘hacé lo que más te gusta hacer’. Yo toqué mi tema, toqué el piano. Canté en vivo... Porque sino hacíamos una coreografía y listo, chau, nos vemos. No entendimos la consigna, sino íbamos para otro lado, pero bueno nos estamos acomodando”, señaló el músico. Entonces la bailarina lo interrumpió y afirmó: “Sí la entendimos, pero después cambió la consigna...”.

La discusión entre la pareja de participantes siguió. El Polaco volvió a ratificar su postura: “No se entiende la consigna y nosotros entendimos lo que quisimos entender”. Y Barby le contestó enojada y criticó a los jurados: “No, nosotros no entendimos lo que quisimos, entendimos y después se cambió (la consigna)”. Cansado de pelear, el cantante optó por darle la razón irónicamente a la madre de su hija Abril: “Sí, mi amor”.

La pareja todavía no ha logrado convencer al jurado con sus presentaciones. En la última gala, El Polaco interpretó el tema “Valió la pena” de Marc Anthony mientras su mujer bailaba. Ángel de Brito les puso un 3 y aseguró: “No me gustó la elección. No lo hicieron mal, pero no fue lo que mejor les quedó. Siendo pareja en la vida real, me parece que pueden hacer más”. Mientras que Pampita Ardohain (quien tiene el voto secreto) coincidió con el periodista: “A mí tampoco me gustó el tema. No tenía la energía para que se pudieran lucir los dos. Todavía no encuentro ese fuego que tenían antes. Tienen que conectar más en la pista”.

Por su parte, Jimena Barón les puso un 6 y señaló: “Barby ya no es la bailarina de El Polaco, está para otras cosas. La vi con cara frustrada y tiene que protagonizar más. Ustedes pueden mucho más”. Por último, Hernán Piquín les puso un 4 y afirmó: “No lo vi a Mark Anthony. Me hizo acordar a lo del piano en el duelo. Y también siento que Barby está deslucida. Lo siento mucho, pero no me gustó”. En total obtuvieron 14 puntos. Lo más probable es que deban ir al duelo otra vez.

Infobae