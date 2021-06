El PJ impugnó las elecciones convocadas para el 29 de agosto

El Partido Justicialista realizó ayer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) impugnando la fecha convocada por el primer mandatario. “En forma conjunta con los demás partidos aliados estamos haciendo una presentación respecto a la convocatoria realizado por el Poder Ejecutivo de la provincia”, declaró su apoderado Alfredo Gómez.

Como lo había anticipado el diputado provincial Félix Pacayut a El Litoral, ayer junto con sus socios, el PJ se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia e impugnó la fecha convocada por el gobernador Gustavo Valdés para las elecciones del 29 de agosto.

En relación con esto, habló su apoderado Alfredo Gómez y dijo que “creemos que esa convocatoria -más allá de la inconveniencia por la situación de pandemia- presenta numerosas irregularidades desde el punto de vista legal, una profunda contradicción en el articulado mismo del decreto, violando claramente los conceptos del Código Electoral de la provincia”.

Asimismo, dijo que “el decreto establece que van a convocar a elecciones para gobernador y vice en la misma fecha que convocó para los cargos legislativos el 29 de agosto, para ellos tiene que cumplir el plazo taxativo de 90 días que establece el Código Electoral que no se está cumpliendo”.

“Ayer se conoció el cronograma electoral que dictó la Junta Electoral de la provincia, donde el 31 de mayo fue el último día de plazo para que el Poder Ejecutivo hiciera la convocatoria también para esa categoría. Si ya no lo hizo, no está cumpliendo con los plazos previstos por el Código Electoral. Por lo cual el 29 de agosto no se podrá hacer la elección para gobernador y vice”, aseguró el apoderado del PJ.

Para concluir, Alfredo Gómez expresó que “todas las elecciones para los cargos a gobernador y vice se hicieron en septiembre y octubre. Esta es la primera vez que se hace en el mes de agosto con lo cual, al anticiparse, entran en contradicciones dos normas que el Poder Ejecutivo no puede desconocer la vigencia. La claridad del Código Electoral de la provincia dice que las convocatorias deben hacerse con no menos de 90 días de antelación, con lo cual yo creo que la violación a las normas electorales son claras”.

En tanto, y tras haber respondido a las críticas del justicialismo por la convocatoria en el acto de proclamación de su candidatura a la gobernación, Valdés ayer desde Caá Catí, y en comunicación con el móvil de Punto de Referencia, destacó que se encuentra tranquilo respecto a las críticas devenidas desde ciertos sectores políticos que indican que su llamado a elecciones incurre en un hecho de inconstitucionalidad. “Va a depender de la Justicia si puedo llamar o no a elecciones”, expresó el Gobernador. Además, agregó: “Ahora queda a disposición de que vean si me equivoqué o no al leer la Constitución”.