Advierten posible fuga de dirigentes del PJ a ECO

El dirigente peronista Agustín Payes dialogó con Radio LT7 dijo que “en algunos lugares no estamos pudiendo contener a los dirigentes, más en los lugares donde tenemos gestión”, dijo. Es por ello que no descartó que haya quienes busquen alianzas con el oficialismo: “Ellos van a hacer lo que más les convenga. No hay un líder fuerte y estamos más complicados porque hay una intervención”.