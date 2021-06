Barrio Quilmes: en una casilla abandonada hallaron dos motocicletas denunciadas como sustraídas

Lograron recuperar dos motocicletas que fueran denunciadas como sustraída días atrás. Estaban en una casilla abandonada en un asentamiento. No hay detenidos. El procedimiento fue realizado por policías de la División de Investigaciones de la Dirección de Seguridad Metropolitana, tras un efectivo y paciente trabajo de investigación que los llevó hasta el asentamiento del barrio Quilmes de nuestra ciudad. En el interior de una casilla deshabitada hallaron dos motocicletas, una de ellas marca Honda Wave, de 110 c. c., denunciada como sustraída el pasado 10 de junio, ante la Comisaría Primera urbana; y la otra es marca Zanella ZB, de 110 c. c., también denunciada como sustraída, pero en fecha 2 de junio, en jurisdicción de la Comisaria Decimosegunda.

Ambos rodados recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras que se realizan los trámites de rigor correspondientes a fin de ser restituidos a sus legítimos propietarios.

Se continúa con las investigaciones al respecto, con el fin de dar con los autores de los robos.

(NG)