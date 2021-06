La bajante del río Paraná dejó al descubierto una estructura gigante

La bajante histórica del Río Paraná en todo su curso, pero especialmente en el medio e inferior (región Litoral), provoca situaciones que en algunos casos parecen inéditas para los pobladores de las provincias afectadas, como Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Una de esas es la del Túnel Subfluvial “Uranga-Sylestre Begnis, que une Paraná con Santa Fe, inaugurado el 13 de diciembre de 1969. La sostenida bajante dejó al descubierto -y a la vista de todos- la malla de contención que cubre su estructura.

No obstante, las autoridades del ente que administra esa vía de comunicación, se apuraron en aclarar que dicho túnel no corre riesgo pero recomiendan no caminar por encima de la estructura.

Augusto Cortés, director técnico del enlace, explicó que la cubierta protectora que asoma sobre el Río tiene una extensión de 900 metros sobre el ducto principal que está a 12 metros de profundidad. Y aseguró que “no hay riesgo que por la bajante histórica el túnel se vea afectado. Tampoco hay peligro para la navegación comercial porque las barcazas saben de la presencia y están anunciados para que tengan un canal de navegación seguro”.

En cambio, en embarcaciones de recreación o de pesca se puede generar “algún inconveniente” ante algún desprevenido e incluso con algunos imprudentes que se acercan para caminar sobre la malla. “No se debe hacer, se pueden lastimar. La gente no se debe acercar”, fue la recomendación por la cubierta que asoma sobre el Paraná como el lomo de una extraña ballena.

Se trata de las tres capas de resina poliéster reforzadas con lana de vidrio diseñadas para impermeabilizar la estructura de tubos de cemento, canto rodado y hierro.

Este agregado al túnel fue colocado a posteriori de la crecida de 1982. “Hoy se aprecia un comportamiento adecuado de las cubiertas protectoras y no se identificaron anomalías en la distribución del flujo, prevaleciendo las condiciones de seguridad para la obra, dentro de un escenario hidrológico de aguas bajas”, precisaron.

Luego, en un comunicado oficial se aseguró: “Queremos transmitirle seguridad a los usuarios, ya que en el lugar donde hoy se hace visible la manta, hay entre 12 y 18 metros de tierra por encima del viaducto; y la misma se colocó para evitar inconvenientes durante las crecientes extraordinarias del río, con permanencia de 9 a 10 meses. Es en estos casos cuando el nivel de agua se vuelve riesgoso”, puntualizó el ente.

Cortés explicó que “se monitorea el comportamiento de la defensa; lo hacemos cada 15 días con lanchas y equipos propios que chequean la manta”. Y detalló que bajo el agua marrón existe “una vida propia del túnel con un movimiento que se da” y esa acción se vuelve riesgosa cuando el Paraná supera los 6 metros de altura, la contracara del problema actual.

