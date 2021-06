Entre lágrimas, Carlos Tevez anunció su retiro de Boca

Punto final para la vida futbolística de Carlos Tevez en Boca Juniors. La tercera etapa del Apache se cerró con una conferencia de prensa en la Bombonera, donde el último ídolo confirmó que activó la clausula de su contrato que le permite marcharse inmediatamente del club: “Pensé que nunca iba a llegar este momento pero acá estoy. Estoy para decirles que no voy a seguir en el club. No es una despedida, es un hasta pronto, siempre voy a estar para el hincha y el pueblo xeneize”.

“Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión porque no tengo más nada para dar”, dijo con la voz entrecortada por su visible emoción mientras leía una carta que preparó para el momento.

“Como jugador lo di todo, por eso es que estoy feliz. En estos momentos siempre Boca me necesitó al 120% y mentalmente no estoy preparado para darle eso. Para mí Boca es el mejor club del mundo. Mi papá, mis hermanos, mi mujer y mis hijos son de Boca. no puedo mentirles a ellos ni a los hinchas. Por eso la decisión es pura y exclusivamente mía”, reconoció.

Antes de sentarse en el escenario preparado para su conferencia en el Salón Filiberto de la Bombonera, el futbolista de 37 años pasó por la oficina del presidente Jorge Amor Ameal para cerrar los últimos detalles legales de su salida.

El vínculo se extendía hasta finales de este año, pero existía una cláusula que cualquiera de las partes podía ejecutar para cortarlo unilateralmente con una sola condición: hacer públicos los argumentos de tal determinación.

El máximo directivo fue el primero en tomar la palabra y dar la noticia de su salida. “No quisiéramos que se vaya, quisiéramos que se quede jugando, pero los motivos que me dio me parecieron correctos”, señaló el mandatario. “Vamos a tratar de hacer un partido homenaje”, agregó.

La última actuación de Carlitos con la camiseta del Xeneize fue el pasado 31 de mayo durante la derrota por penales contra Racing por las semifinales de la Copa de la Liga tras empatar 0-0 en tiempo reglamentario y su último grito, de los 94 que celebró con la azul y oro, lo realizó en el Superclásico ante River por los cuartos de final de este certamen local.

“¿Con cuánto querés que siga jugando? ¿Con 42? Hoy te digo que me retiro, pero dentro de tres meses me levanto y tengo ganas de jugar, pero sé que en Boca no”, respondió cuando le consultaron si iba a volver a Boca en el futuro.

“Físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no”, agregó. “No sé decirte qué voy a hacer. Solamente quiero ser padre, quiero ser marido, quiero ser hijo y hermano. Eso tengo en mi cabeza, lo único que tengo claro”, sentenció.

“La gente de Boca que quiere saber sobre mi futuro: Boca siempre te necesita al 120% y si no estás en esa mentalidad, tenés que dar un paso al costado. No tuve ni tiempo de llorar a mi padre que a la semana tuve que estar jugando y no es normal. Necesito estar con mi mamá, hace tres meses se me fue mi viejo”, señaló sobre la muerte de su padre Don Segundo en febrero de este año.