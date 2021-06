Corrientes tuvo la mayor caída en fondos nacionales

Las transferencias nacionales no automáticas registraron un descenso del -47% en Corrientes, caída más pronunciada que la del conjunto de provincias y demás distritos del NEA.

El Informe “Transferencias totales a provincias en el primer cuatrimestre”, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal sobre los datos de las transferencias totales enviadas por el Gobierno nacional a las provincias, tanto las automáticas como las no automáticas o discrecionales confirma la caída para Corrientes.

“De un 2020 donde los envíos discrecionales compensaron la caída de la coparticipación, a un 2021 que invirtió estos roles”, titula el estudio en relación al envío de fondos a las provincias que viene mostrando en 2021 como característica saliente, a las cuales relaciona de manera directa con lo ocurrido el año pasado en el contexto de la pandemia.

Automáticos

En el caso de la Coparticipación (Transferencias Automáticas), si se analizan los principales envíos desde la Nación hacia las provincias que existen en nuestro país en virtud de los arreglos institucionales federales, plasmados básicamente en la coparticipación y leyes complementarias, hubo un fuerte crecimiento en lo que va del año, que llevó a que en el primer cuatrimestre estos envíos estén un 16% real por encima del mismo período en 2020.

El mes de abril del 2020 fue precisamente el piso de la coparticipación a provincias, en línea con lo observado en la recaudación de los impuestos coparticipables como IVA y Ganancias, que precisamente tocaron fondo en dicho mes de inicio de las medidas restrictivas por el covid-19.

En el análisis per cápita, puede apreciarse un ordenamiento entre las provincias en estas transferencias en el que aquellas con menor densidad poblacional reciben más por habitante, lo que es típico de estas transferencias automáticas en nuestro país que se rigen por porcentajes fijados en la Ley de coparticipación.

En el caso de la provincia de Corrientes, en el primer cuatrimestre del año, recibió transferencias que tuvieron una variación real del 20%, que implicó un incremento de 5.474 pesos más en dinero per cápita recibido.

Fondos discrecionales

En el análisis de las Transferencias No Automáticas (TNA) es decir los decididos en función de programas corrientes o de capital, o de necesidades puntuales en diversas provincias, resulta claro que la mayor parte de la asistencia económica a provincias para paliar los efectos negativos del aislamiento por covid-19 de los primeros meses del mismo (sobre todo abril y mayo del 2020) se canalizó a través de estas partidas. Como una contracara del piso de la coparticipación arriba descripto, las TNA tuvieron un máximo en el mes de abril del 2020.

Esto no ocurrió en 2021, ya que el monto total de estas transferencias enviado en abril fue similar al de marzo, por ejemplo. En la medida que las restricciones fruto de la segunda ola no alcancen la rigurosidad del año pasado, tampoco se prevé que en períodos siguientes aparezca la necesidad de fuertes envíos a provincias. Esto depende de qué ocurra con la evolución de las variables sanitarias en los próximos meses.

Lo descripto fue determinante para que, transcurrido el primer cuatrimestre del año 2021, el monto agregado enviado a provincias y Caba por transferencias no automáticas resulte un 29% inferior en términos reales al de los envíos en el primer cuatrimestre del 2020.

Expresado en pesos de abril del 2021, el consolidado de jurisdicciones subnacionales recibió en lo que va del corriente año $44 mil millones de pesos menos que lo que había recibido a esta altura del año pasado.

Si la comparación se hace con un año “no pandémico” como el 2019, puede verse que los fondos recibidos por TNA resultan $27 mil millones superiores, es decir un crecimiento real del 34% comparando 2021 vs. 2019. Transcurrido el primer cuatrimestre del año 2021, el monto agregado enviado a provincias y Caba por transferencias no automáticas resulte un 29% inferior en términos reales al de los envíos en el primer cuatrimestre del 2020.

Si la comparación se hace con un año “no pandémico” como el 2019, puede verse que los fondos recibidos por TNA resultan $27 mil millones superiores, es decir un crecimiento real del 34% comparando 2021 vs. 2019.

Merma en el NEA

En el caso de las transferencias no automáticas, Corrientes tuvo un descenso del -47% que significó -1.434 pesos por habitante respecto al dinero per cápita enviado a la provincia de Corrientes. En la región NEA, Chaco registró una caída del -33% en el primer cuatrimestre de fondos no automáticos, Misiones tuvo un descenso del -27% mientras que Formosa experimentó un crecimiento del 2% en fondos discrecionales.

La evolución observada de las transferencias automáticas y no automáticas, implica que cuando se suman todos los envíos, tal como se observa en el gráfico, se tiene que las transferencias de Nación al consolidado de provincias y Caba en el 2021 superaron en términos reales los envíos mensuales efectuados en el mismo período del 2020 y 2019 (en este último caso con la excepción de enero).

A pesar de la heterogeneidad de las variaciones por provincia en las transferencias no automáticas o discrecionales (como se dijo, algunas tuvieron fuertes caídas, mientras otras un elevado crecimiento real interanual por este concepto en el cuatrimestre), el crecimiento de la coparticipación fue suficiente para que no se presenten reducciones reales en el total de envíos cuatrimestrales frente a 2020.

En el caso de Corrientes, la suma de fondos automáticos y discrecionales tuvieron una variación positiva del 13%.