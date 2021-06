Maratea lo hizo otra vez: consiguió zapatillas para el atleta campeón de Corrientes

El correntino Carlos Layoy, multicampeón de salto en alto y medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Atletismo, consiguió zapatillas para competir luego de que el influencer Santiago Maratea hicieron pública su queja. "Un multicampeón nacional no tiene zapatillas para competir. Ponganse las pilas muchachos", había posteado Maratea.

Una semana después las zapatillas aparecieron. La empresa de indumentaria Nike se las envió a Layoy que agradeció el regalo en sus redes sociales y especialmente a Maratea.

Layoy enfrenta ahora el desafío de otras dos competencias para clasificar a los juegos olímpicos de Tokio. El sábado pasado se alzó con la medella de bronce al saltar 2,17 metros, lejos de su récord de 2,25 metros. .

El múltiple campeón argentino tuvo un incidente en pleno entranamiento y rompió sus únicas zapatillas de competición. "No hay excusas, se deja todo por Argentina", posteó el su cuenta de instagram con una imagen.

"Con esta zapatilla voy a competir en el sudamericano. Igual...no hay excusas se deja todo por Argentina", escribió con el hashtag deporteamateur, Layoy , el mejor representante del país en su deporte.

Maratea se hizo eco del reclamo y compartió una historia con Layoy en la que contaba sobre lo sucedido con las zapatillas. El influencer además pidió más seguidores en instagram para los atletas argentinos con el objetivo de lograr mayores auspicios para los deportistas.

El correntino pasó de 2 mil seguidores a 160.000 seguidores. "Las zapatillas me las envió Nike. Fue un regalo, no me asupician", dijo a ellitoral.com.ar

"Las zapatillas tiene un costo de 30.000 pesos pero en el país son difícil de conseguir", detalló..