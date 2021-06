Luciano Castro, separado de Sabrina Rojas, y muy cerca de otra mujer

A pocos días de anunciar la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito reveló que el actor ya estaría saliendo con otra mujer.

“El que está acompañado después de separarse de su última mujer, recientemente separado pero ya está rehaciendo su vida, es Luciano Castro”, contó el conductor en su ciclo, sobre la relación que estaría empezando el actor tras separarse de la exmodelo, con quien son padres de Esperanza y Fausto.

“Fue visto este fin de semana, ayer más precisamente, en un barrio cerrado de Tortugas, por esa zona, ingresando con su camioneta junto a una chica que por ahora no vamos a dar la identidad, simplemente porque no la tengo. Pero no es conocida”, detalló, sobre la versión bomba.

Separado de Sabrina Rojas, Luciano Castro ya se muestra muy cerca de otra mujer.

Fuente: Ciudad.com