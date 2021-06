Qué dijo Valdés sobre las dificultades de Corrientes para adquirir vacunas anticovid

El gobernador, Gustavo Valdés, informó este martes sobre cuáles serán los pasos a seguir para una posible compra de vacunas por parte del Ejecutivo provincial tras una reunión con funcionarios nacionales.

La reunión se realizó ayer junto a la ministra de Salud, Carla Vizzoti, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, que duró alrededor de dos horas y se resolvieron algunas cuestiones junto a otras provincias.

"Todas las vacunas que adquieran las provincias tienen que ser distribuidas en todo el territorio nacional, por lo tanto se dificulta cada vez más la compra de dosis, igualmente se anunció que aumentará el ritmo de vacunación", dijo Valdés sobre la reunión.

El gobernador se encontraba intentando comprar vacunas a diferentes empresas alrededor del mundo para la provincia, pero destacó que las negociaciones no son nada fáciles. "No vamos a poder adquirir las 4 millones de dosis de vacunas que se estaban negociando, sabemos que las vacunas que puedan llegar recién estarán en 60 o 90 días en Corrientes, es muy difícil la adquisición por parte de las provincias argentinas pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo", resaltó.

El mandatario provincial, destacó que para Corrientes la cuestión es cada vez más difícil pero, aun así, se hará el intento."Las compras se dificultan porque no tenemos garantía soberana, no tenemos forma de eximir de responsabilidad penal porque no podemos dictar una ley respectiva y darle garantías a una empresa multinacional, entre otras cosas y se pone cada vez más engorrosa la cuestión pero vamos a tratar de comprarlas".

"Las vacunas que supuestamente adquirió la provincia de Buenos Aires van a ser repartidas entre todas las provincias, ese será el mecanismo para todas las provincias de manera proporcional como lo hace la Nación. De todas formas, se anunció que la vacuna Sputnik V va a estar a fines de junio y se van comenzar a producir aproximadamente 500 mil dosis por semana", resaltó el gobernador en radio Dos.