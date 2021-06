Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se habrían separado por una infidelidad

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ya no estarían juntos. Lo deslizó el ex futbolista desde su cuenta de Instagram con una historia sugerente, que hace alusión a una presunta infidelidad. Fue al subir una foto del músico Angus Young, mítico guitarrista de la banda Ac/Dc, haciéndose cuernitos con las manos sobre su cabeza. ¿Más? La acompañó del tema “Cuernos”, de Joaquín Sabina, como música de fondo. Y remató la publicación con una inscripción que dice: “Estado actual”.

¿Qué dijo Gianinna? Nada en las últimas horas. Sin embargo, el último 25 de Mayo, fecha patria, había compartido en su cuenta de Twitter la letra de una canción que ahora podría cobrar sentido. “Busco 1 amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando…”, puso como fragmento de la letra de “Amor Clasificado”, de El Potro, Rodrigo Bueno.

La historia de amor entre ellos había quedado confirmada en Semana Santa, cuando el ex futbolista y actual líder de la banda de rock Barrio Viejo realizó una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y Gianinna lo acompañó junto a su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con Sergio Kun Agüero. Allí fueron fotografiados, y desde entonces comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales.

“Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió en ese entonces la diseñadora de moda en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que están, de espaldas a la cámara, Daniel Osvaldo y su hijo. Fue el primer posteo en el que hizo referencia a su relación. Con el correr de los días, sin dar declaraciones públicas, siguieron viviendo su relación.

“Gracias por estar en mi vida since ever” (“desde siempre”, en español). Yo a ustedes los amo fuerte”, indició junto a otra postal Gianinna y etiquetó a los dos. De inmediato, el ex futbolista replicó el posteo en su cuenta personal de Instagram y agregó una romántica declaración de amor dedicada a su novia, a quien también le hizo un guiño sobre su nombre: “Love you (te amo) Dinorah”, y agregó el emoticón de un corazón.

A la hora de recapitular, vale aclarar que el ex futbolista de Boca y la hija de Diego Armando Maradona se conocieron a principios de 2015. Fue cuando el jugador volvió a la Argentina para integrar el plantel del conjunto azul y oro. Después de vivir entre Italia e Inglaterra, y cuando todavía estaba en pareja con la actriz Jimena Barón, el deportista se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. ¿El acercamiento? Gracias a que Dalma tenía una linda amistad con Jimena. Entonces entre ellos se armó un grupo muy unido, del que también era parte Lucho Strassera, el novio de Gianinna. Tan amigos eran que en más de una oportunidad, los padres de Momo Osvaldo fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a los xeneizes.

Con los meses, Jimena Barón y Daniel Osvaldo se separaron. También Gianinna y su novio. Entonces aparecieron fotos muy cariñosas de Osvaldo y Gianinna en un boliche. ¿Qué hizo Jimena? Dejó de ser amiga de la hija de Maradona y hasta refirió al tema en la mesa de Mirtha Legrand con un lacónico: “Me sentí rara”. Claro que pasó el tiempo y ni Daniel ni Gianinna confirmaron nada, ni volvieron a dejarse ver juntos. Siempre dijeron que eran solo muy buenos amigos. Sin embargo en 2019, Rocío Oliva, ex de Diego Maradona, tiró luz sobre el tema y confirmó que que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo había estado “a los besos” durante el festejo de cumpleaños del ídolo, el 30 de octubre de ese año.

Durante el año 2020, nadie volvió a verlos juntos. E incluso Jimena volvió a intentar recomponer su relación con el ex futbolista y se mudó a la casa que compartían en Banfield. Pero tras la muerte de El Diez, en noviembre del año pasado, Daniel volvió a acercarse a Gianinna. Y en febrero de este año, Teleshow adelantó que la pareja ya había oficializado su romance a su círculo íntimo y que los vecinos de Banfield habían notado la presencia de la diseñadora de indumentaria entrando y saliendo de la casa del ex futbolista. Aunque hoy, según parece, todo lo que pasó entre ellos sea historia antigua y en medio de un escándalo signado por la infidelidad.

