Peligra la participación de Sofía Jujuy Jiménez en La Academia

Después de un año fuera de la televisión, Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de El Trece con " ShowMatch". A pesar de ser duramente criticado por la falta de protocolos, el conductor afirmó que se le hacen hisopados a cada uno de los trabajadores en el estudio. Sin embargo, el Covid-19 cada vez se acerca más a " La Academia".

Nacho Saraceni, el compañero de Sofía Jujuy Jiménez, dio positivo de coronavirus, por lo que la modelo se encuentra a la espera del resultado del hisopado PCR para saber si va a poder estar presente en el duelo de la ronda de imitaciones, debido a que su actuación de Rosalía no fue bien recibida por el jurado.

“El bailarín de Sofi se siente bien y tiene un reemplazo. Tuvo un poco de fiebre y dolor de espalda. Quedó aislado todo el equipo y justo mañana tienen que ir al duelo Jujuy. Gracias a Dios no va a hacer de Rosalía, sino otra cosa que me dijeron que está buena. Pero tiene un nuevo bailarín y tuvieron que rearmar todo”, explicó Ángel de Brito en su programa.

En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", Jujuy contó cómo está atravesando este momento de incertidumbre: “Estoy esperando el resultado de hoy sea negativo para poder defender el duelo. Estoy ensayando por Zoom, es rarísimo... Si (el test) me da negativo, hoy lo voy a conocer al nuevo bailarín, Facu Giordano. Pero si me da positivo no sé lo que pasará”.

Jujuy está aislada esperando el resultado PCR para saber si tiene Covid-19.

Además, las angelitas se comunicaron con Saraceni, quien se encuentra aislado en su hogar: “Por suerte estoy bien, no me pegó muy fuerte así que estoy bastante agradecido. Tengo apenas un poco de dolor corporal todavía, pero desde el viernes que no tengo fiebre. Tuve un día solo”.

“La primera noche me quedé pensando mucho en Sofi, porque bailamos pegados, en el trabajo, que teníamos el duelo. La pasé mal porque me quedé maquinando todo el tiempo. No me llegué a asustar”, cerró el bailarín en LAM.

