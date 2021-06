La tajante reflexión de Jey Mammón sobre el comentario gordofóbico de Cris Morena

Luego del comentario gordofóbico de Cris Morena como invitada a su programa, Jey Mammón retomó el tema y lanzó una picante reflexión. La productora visitó "Los Mammones" y durante la entrevista disparó una polémica opinión sobre el peso del conductor.

A 30 años del estreno de "Jugate Conmigo", la productora fue consultada sobre si haría una remake del exitoso ciclo para adolescentes y al responder que sí, el presentador quiso saber quién podría conducirlo. En ese momento Cris mencionó: "Bueno, Santiago del Moro podría hacerlo... Y vos, pero bajando un poco".

En ese momento la expresión pasó de largo, pero luego la frase se volvió viral y despertó una ola de críticas y repudio. "Cuando dice que es un chiste, creo que está nerviosa y dispara para cualquier lado. No me afectó el comentario...", reveló el artista días después.

Sin embargo en el programa de este lunes, el músico volvió a referirse sobre el tema de una forma más firme cuando presentó a Malena Guinzburg en reemplazo de Gabriel Schultz por unos días.

"Bienvenida Male, de verdad, de nuevo. Son dos, tres días. Mientras Gabi está temblando en la casa en este momento: '¡Esa silla es mía!'", comenzó Mammón y la panelista dijo con un tono divertido: "Gracias, es un placer. Espero que no me hayan llamado a mí por algo de parecido físico ni nada por el estilo. De verdad espero por mi salud mental y para estar algún día con Cris Morena que no".

Pero Jey le respondió firme: "El tema es tu talento humorístico como el que tiene Gabi Schultz. Es un ingrediente que no le puede faltar a este plato de comida. Terminemos con eso de cómo se ve la gente. Además que sos una diosa".

Diario Show