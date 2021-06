El fuerte cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia

En una nueva gala de imitaciones en "Showmatch: La Academia", Charlotte Caniggia interpretó a la legendaria Amy Winehouse, pero su presentación no fue bien recibida por el jurado.

El primero en dar su devolución fue Ángel de Brito, quien le marcó las falencias de su performance. Sin embargo, la tensión llegó cuando Pampita tomó la palabra.

Todo comenzó cuando el periodista, que ya había dado su puntaje, le preguntó a Charlotte si había tenido una mala experiencia trabajando como panelista de la modelo en el programa Pampita online. "No me gustó lo que me hizo, pero está todo bien", dijo la hija del "Pájaro".

Rápidamente, Pampita tomó el micrófono y le recriminó: "Decir cosas en la tele un año y medio después...". "Voy a decirte todo en la carita", replicó Charlotte, con tono desafiante. El cruce iba subiendo la temperatura.

"Me encanta y me la re banco, no tengo nada que ocultar", dijo la jurado que, entonces, trajo a escena un episodio que terminó por destapar la tensión con la participante.

"No pueden estar en una competencia y no bancarse la devolución del jurado", reclamó, recordando una historia de Instagram en la que la mediática había calificado de "mierda" a todo el jurado.

Entonces se despachó: "Te voy a decir la verdad: bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada de todas, no están ensayando nada, de mala gana". Mientras tanto, Caniggia negaba todos sus dichos, pero Pampita no se detuvo: "Me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste".

"Me chupa un huevo. No espero nada de vos, sé lo que vas a decir, sé que vas a tirar mierda", contestó la bailarina. "Cuando bailes bien, feliz de la vida de ponerte buenas notas, pero bailaste horrible", insistió Pampita. "Tan mal no estuvo igual", afirmó Charlotte, desaprobando, con sus gestos, la devolución de la jurado.

"Sos una irrespetuosa y una maleducada al decir que somos una mierda", le señaló Pampita. "Vos sos una irrespetuosa", respondió la mediática, quien aclaró, en medio de la risa de los presentes: "Igual no me quiero pelear con Pampita". "Ya está, ya opinaste, dame el puntaje y chau. Listo, corta", cerró.

La calificación de Pampita, secreta, se conocerá en las próximas emisiones.

Filo News