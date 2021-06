Los desafortunados comentarios de Alex Caniggia contra Pampita

Luego del duro cruce que se dio entre Charlotte Caniggia y Carolina Pampita Ardohain en la gala del lunes La Academia de ShowMatch (El Trece), surgieron voces que apoyaron a una parte y a otra. En las últimas horas, quien dio su opinión fue Alexander Caniggia, quien salió a defender a su hermana a través de su cuenta oficial de Twitter. Fiel a su estilo mediático, sin filtro y con condenables calificativos.

“No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierda”, fueron los dichos de Pampita hacia Charlotte que encendieron la mecha. Fue después de la desgraciada imitación que la mediática hizo sobre la figura de la cantante Amy Winehouse. Antes de escuchar la devolución de la modelo y conductora, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis había dicho que sentirse “maltratada por el jurado”.

Así, Alexander decidió tirarle leña y nafta al fuego, respaldando a su hermana melliza pero injuriando a Pampita, con referencias poco veladas hacia escándalos amorosos y mediáticos que envolvieron a la modelo a lo largo de su carrera. “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana”, disparó Alexander desde su Twitter, apelando a la rima -tal como suele expresarse por escrito en sus redes sociales- y también al supuesto apodo de “mucamita” que le endilgaron a la nacida en La Pampa en sus comienzos en el modelaje.

Y siguió: “Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana”, agregó Alexander sin metáforas ni incógnitos. De hecho, arrobó a Pampita y a Eugenia China Suárez, reavivando la polémica que puso el fin de la relación entre Ardohain y el actor chileno Benjamín Vicuña. También mencionó de manera directa a La Flia, productora de La Academia.

Un rato después de este polémico mensaje, Alexander volvió tras sus pasos y borró la publicación. Demasiado tarde: las capturas de pantalla se multiplicaron por las redes sociales; incluso, el periodista Ángel de Brito lo compartió en su cuenta de Twitter.

Después del cruce con la modelo y jurado, Charlotte habló en distintos medios. Primero, en Teleshow. “Yo soy muy educada, porque siempre me callo la boca y trato de no armar peleas. Me caía bien Pampita, fui a trabajar con ella y me pasó esta situación que nunca había contado, porque yo soy super respetuosa y no quiero armar lío con nadie. Pero bueno, me tocó contarla”, dijo Charlotte sobre una pica que surgió en el pasado. Y explicó: “Yo pedí que no me cruzara con Yanina (Latorre) al aire y al final lo hizo. Lo sentí como una traición porque yo era nueva, supuestamente iba a ser panelista, iba a trabajar con ella y no me gustó esa actitud”.

Este martes por la tarde, habló del tema en diálogo con Hay que ver (El Nueve). “Pampita conmigo fue mala. Y bueno, está embarazada y tiene las hormonas… ¡Viste que las embarazadas se vuelven locas! Las mujeres embarazadas tienen un humor medio especial”, dijo. “No me gustó que me diga maleducada. Yo soy muy educada y la gente lo sabe, nunca maltrato a nadie. Quizás les molestó que diga las cosas en la cara. No está bueno pelearse con las mujeres, pero bardeó mal. Yo soy una maleducada, pero ella sí me puede tirar mierda. Eso no está bueno”, cerró Charlotte.

Infobae