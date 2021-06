La experiencia paranormal que le salvó la vida a Rodrigo Lussich

En medio del segmento Los Escandalones, Rodrigo Lussich se animó a contar una experiencia paranormal que vivió en la calle y dejó a todos en el estudio estupefactos.

El conductor de Intrusos, se encontraba describiendo uno de los emblemáticos escandalones que trataba sobre las diferentes experiencias sensoriales de los famosos, cuando interrumpió el segmento para ser autoreferencial.

"Yo paseaba a mi anterior perro, un labrador, y se trenzó con un dálmata, y yo pongo la pierna para separarlos. El perro dálmata me muerte la arteria femoral, y me agujerea la arteria y empieza un sangrado en el que me podía haber desangrado rápidamente. El tema era la cantidad de sangre que salía, como una canilla", comenzó el periodista en su relato.

Y agregó: "Literalmente me estaba desangrando, estaba paralizado, Dios no quiso llevarme en ese momento porque yo tenía colgado un pulóver en los hombros colgado. Alguien apareció de la nada, me desanudó el pulóver y me hizo un torniquete que me salvó la vida. Cuando miré alrededor a ver quién me había ayudado esa personas ya no estaba. Nunca se me hubiese ocurrido hacer un torniquete con ese pulóver. Pero esta persona me salvó la vida, literal. Y cuando quise ver quién era no había nadie".

Luego del relato, Adrián Pallares le preguntó a quién le adjudicaba ese milagro y el sin dudar dijo que a ¡sus abuelos!

Diario Show