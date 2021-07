Un periodista confirmó el romance entre Angela Leiva y el productor de Show Match

Luego de que se conociera que Ángela Leiva y Francisco Caivano –el productor de ShowMatch- habrían comenzado una relación más allá de lo laboral, tal como lo había revelado Lourdes Sánchez en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), Ángel de Brito compartió la primera prueba que refleja que este vínculo crece con el correr de los días.

“Avanza el romance de Ángela Leiva. Anoche, en Belgrano, a los besos en la vereda”, reveló el conductor de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta personal de Twitter, junto a una postal que muestra a los protagonistas de esta historia muy cerquita y disfrutando de un trago.

En una de sus últimas galas y a pedido de Marcelo Tinelli, Leiva le dedicó un tema a Fran en la pista y le agarró la mano mientras entonaba Pero me acuerdo de ti, el famoso tema de Christina Aguilera: “Le puedo cantar una canción… ¡Le he cantado a cada uno, cómo no le voy a cantar a Fran! Es muy buen compañero, aunque no lo conozco mucho”, decía por aquel entonces.