En Capital subieron las reservas hoteleras pero más turistas eligen recorrer el interior

Luego de meses de baja demanda tras la finalización del verano, el sector turístico se reactiva con las vacaciones de julio. En Capital, hay un repunte de reservas hoteleras pero las localidades con más actividad serán las que ofrecen servicios en torno a los Esteros del Iberá.

Corrientes tiene su territorio dividido entre localidades que se encuentran atravesando las fases 3 y 5, pero el turismo interno y nacional se encuentra habilitado. Los Esteros del Iberá como destino estrella, ya cosecha entre un 60% y 80% de reservas confirmadas para julio.

En el caso de Capital, las consultas y reservas aumentarion estos últimos días, según informó a El Litoral por Beatriz Kunin, empresaria del sector.

“Hay muchas consultas y algunas reservas. Estamos teniendo visitantes de lugares del país que nos visitan con poca frecuencia, como provincias del sur o Salta”, indicó.

Kunin destacó que “el turismo nunca estuvo del todo cerrado, por lo que nos mantenemos optimistas”.

Uno de los principales motivos es que, comparado con Semana Santa, hay más provincias abiertas y con menos restricciones este mes a pesar de que la situación epidemiológica sigue siendo completa.

La aceleración de la campaña de vacunación es uno de los factores más destacados y que permite aumentar las expectativas de cara al verano.

A pesar el buen ánimo que traen las reservas, cabe recordar que en Capital hay 18 hoteles que permanecen cerrados.

Los costos de apertura y funcionamiento no llegan a cubrirse en un escenario de bajas reservas. La crisis también golpea al sector gastronómico.

“En otro tiempo, tan cerca de las vacaciones del invierno, las reservas eran muchas. Ahora la gente tiene miedo de viajar, no sabe lo que va a pasar, no puede planificar y la mayoría no puede afrontar el gasto”, admitió Kunin.

En el caso de las reservas en las localidades costeras, “se mueven más lento. Hay menor índice de reservas. Por el momento están entre un 20% y un 40% pero esperamos que crezca conforme pasen los días”, había señalado a este medio la presidenta de la Cámara de Turismo.

Voz oficial

El Ministro de Turismo, Sebastián Slobayen ratificó que “el turismo está habilitado con los mismos requisitos de noviembre del año pasado. Con registro online, que corresponde a una declaración jurada, y el comprobante de contratación de un servicio”.

De esta manera, a nivel provincial, se tomó la decisión de mantener la apertura de la actividad de manera general, aunque desde cada localidad podrían solicitarse restricciones u optar por pedir a quienes ingresen el pcr negativo.

Slobayen destacó la importancia de apoyar a la actividad, en vistas a que es uno de los más golpeados a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

“Tenemos que buscar un equilibro entre actividad económica y el cuidado de la salud de los visitantes y los correntinos”, remarcó el ministro a este medio.

Requisitos

Para ingresar a la provincia o para recorrerla, los requisitos que garantizan la movilidad son los mismo que se establecieron en novimbre del 2020.

Con registro online en la web de permisos.corrientes.gob.ar/permisos, que corresponde a una declaración jurada, y el comprobante de contratación de un servicio ya se puede solicitar la autorización.

Para turistas nacionales, el testeo está a cargo de la provincia. Aunque también se puede circular con el certificado de alta covid, y paulatinamente también aumenta el uso del certificado de vacunación.

(IRB)