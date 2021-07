Piden no iniciar ningún tipo de incendio para evitar siniestros como los del año pasado

En el marco de una campaña de prevención, solicitan evitar incendios en todo el territorio de Corrientes por las escasez de lluvias pronosticadas para julio.

Desde el Gobierno de Corrientes, a través de Dirección Provincial de Defensa Civil, solicitan no realizar quemas de ningún tipo en todo el territorio correntino.

"Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un informe donde alertan sobre la escasez de lluvias durante todo el mes de julio, por ello, desde Defensa Civil queremos prevenir los siniestros y no repetir lo que sucedió el año pasado", expresó Eulogio Márquez, director de la institución.

Desde la institución recomiendan no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos desde vehículos en movimiento; no iniciar quemas de pastizales sin autorización previa y si se observa un fogón encendido abandonado, apagarlo con abundante agua. Además, no arrojar ni dejar residuos en la banquina, bosques y lugares de acampe ya que las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios. También recuerdan que si se acampa, hay que hacerlo en lugares autorizados para poder iniciar fuego.

Además, recordaron que, ante la presencia de un incendio se debe tener en cuenta que el tiempo es vital y se debe llamar de inmediato y dar el mayor número posible de datos.

"Para evitar sufrir lesiones o ser alcanzados por el incendio, es esencial huir lo más deprisa posible contra de la dirección del viento o por un lateral, buscar un claro y si se va en un coche, cerrar las ventanillas", explicaron.

En ese sentido, Márquez recalcó que el 95% de los incendios son provocados por el ser humano, en su gran mayoría por negligencias. "Debemos saber que el mejor combate de incendios es aquel que no es necesario hacer", concluyó.