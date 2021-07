Carmen Barbieri frenó a Novaresio por criticar las restricciones para ingresar al país

En medio de la polémica por las restricciones de ingresos al país desde el exterior, Luis Novaresio criticó la medida del Gobierno, y Carmen Barbieri lo frenó en seco al recordar su dura experiencia con el coronavirus.

Una de las últimas medidas del presidente Alberto Fernández por la pandemia fue limitar la llegada de vuelos desde el exterior para retrasar la expansión masiva de la variante Delta del Covid-19 en el país. El decreto generó un acalorado debate ya que muchos viajeros quedaron varados.

Entre las figuras de la farándula argentina más críticas ante la medida se encuentra Yanina Latorre, quien está en Miami y se queja de que aún no tiene una fecha confirmada para volver a la Argentina. Pero Novaresio analizó la disposición en su programa "Debo Decir" y de forma inesperada la capocómica le salió al cruce.

"El problema no es que llegue la gente, es que llegue sin control", comenzó el presentador y propuso: "Llegan, los ponés en un hotel. No gastan su plata en hoteles de afuera, los tenés acá en nuestros días y los controlas los días a cara de perro".

Y continuó con el desarrollo de su idea: "Les das de comer, les llevas la bandeja cual preso, es horrible. Pero bueno, te fuiste de viaje...". Fue cuando la actriz intervino: "¿Querés que te diga lo que es horrible? Lo que pasé yo".

En ese momento, la mamá de Fede Bal habló de su complicada experiencia al atravesar la enfermedad y contó: "Casi me muero y contagié a mi secretaria que vive en mi casa. Ella me maneja el auto, subí al auto y la contagié". Y siguió: "Me internaron a mí, y a los dos días la internaron a ella en otro hospital".

La artista permaneció un mes en terapia intensiva por coronavirus, padecía de neumonía bilateral y debió hasta ser entubada hasta que su cuadro revirtió y pudo salvarse. En respuesta a Novaresio, concluyó: "Fue un caos, entonces... cuidás a los demás".

Diario Show