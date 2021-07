Paso: inscripción y diferencias por posibles postulaciones

Luego de que las elecciones se prorrogarán por un mes y en consecuencia las elecciones Primarias (Paso) se realicen el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre, de acuerdo con el cronograma electoral nacional, mañana finaliza el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas y los frentes de la provincia se alistan para inscribirse.

Y en este marco, el Partido Justicialista ayer mantuvo una reunión para terminar de definir entre otros detalles el nombre con el cual se registraron para competir en las urnas.

Pero tras la conformación de las listas de candidatos ejecutivos, legislativos y municipales que se presentaron el sábado y en el marco de los comicios nacionales varios sectores del justicialismo anticiparon que se presentarán como candidatos en rechazo de los posibles ungidos que resuenan por los pasillos de la Legislatura.

El diputado del Parlasur, Alejandro Karlen, adelantó que se presentará a las Paso para competir contra el senador nacional Camau Espíndola, que suena como uno de los posibles candidatos del PJ. “Camau, por ahora es un precandidato. Yo me voy a enfrentar a este grupo que él conformó, no me voy a quedar en casa. No podemos dejar que esta gente esté usurpando el partido, poniendo a sus familiares en los cargos”, expresó.

“No podemos permitir que un candidato como Camau, que se fue del partido, que votó por Macri, encabece la lista. Vamos a dar pelea”, señaló Karlen.

En tanto, desde las 62 Organizaciones Peronistas de Corrientes, también disconformes con los candidatos registrados, adelantaron: “Nosotros nos vamos a sentar al PJ nacional y vamos a plantear cuál es la situación de Corrientes porque hace dos años nos proscribieron y hoy hacen eso”. “Camau siempre votó en detrimento de Corrientes, fue el primero que se fue, acompañó a Macri. Pitin siempre tuvo la conducta de acompañar a la ideología que lo llevó, pero lo que no puede hacer es insertar al primo, al hermano, a la mujer. El peronismo no es un clan familiar, es un grupo de compañeros con un proyecto, una forma de vida”, dijo.