Burna cuestionó la difusión de un flyer sobre su postulación a la “re”

“En Ituzaingó todos saben quién soy. Cuando digo todos, me refiero a quienes siempre me acompañaron, a quienes nunca lo hicieron y a quienes optaron por alejarse siguiendo sus convicciones”, publicó el actual intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna en un comunicado.

Hizo referencia tácita a un flyer que circuló en las redes sociales y WhatsApp sobre su postulación a la reelección a través de una alianza que apoya a la boleta provincial del frente Corrientes de Todos.

Señaló: “Para quienes creemos firmemente en la democracia no es admisible ni tolerable de ninguna manera, el ejercicio de prácticas delictivas como parte de una campaña electoral. No voy a permitir que se difundan noticias falsas, promovidas cobardemente desde el anonimato, en las que se utiliza mi firma simulando un comentario. Se trata lisa y llanamente de un delito”.

“Quienes recurren a esa clase de maniobras tienen que saber que la democracia es un sistema de convivencia, y que la ética es la garantía de esa convivencia. Romper esa garantía es un pasaje directo a la Justicia”, advirtió.

Tras lo cual remarcó: “Pero a la vez, debemos preguntarnos por qué esas personas eligen ese camino, por qué en lugar de tratar torpemente de empañar al otro no pueden hablar de lo que son y de lo que hicieron. La respuesta es simple: no pueden hacerlo porque no hicieron nada”.