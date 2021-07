Krujoski está conforme con la regularidad en el torneo

Pasó la competencia de Concordia, séptima fecha del campeonato 2021 del TC Pista, y Humberto Krujoski escaló a la tercera posición del campeonato y se ilusiona con dar pelea por el título de la temporada.

“Estamos muy contentos porque es importante estar en el tercer puesto del campeonato y además porque somos regulares y competitivos”, relató el correntino después de la prueba en el circuito entrerriano.

Casi al promediar el certamen, están pautadas 15 fechas (las últimas tres serán la Copa de Plata), Krujoski (Chevrolet) quedó con 198 puntos y es solamente superado por Federico Iribarne (Chevrolet) 234 y Santiago Álvarez (Dodge) 209. De los tres punteros, solamente Álvarez ya ganó una carrera, condición indispensable para coronarse.

“En la final me mantuve en el sexto puesto con un auto equilibrado y si bien no fue el auto veloz que esperábamos. Hicimos unos cambios que tal vez no fueron acertados para la final pero nos sirvió de experiencia porque vamos encontrando respuestas a algunos interrogantes de la puesta a punto del auto” expresó el correntino que forma parte del Coiro Dole Racing.

Krujoski cumplió un buen fin de semana. Fue cuarto en la clasificación. Largó segundo en una de las series, donde al intentar pasar al primer lugar quedó relegado al tercer puesto. En la final largó sexto y no pudo avanzar posiciones.

“Lo importante es que seguimos prendidos en los primeros puestos y logramos sumar más que otros pilotos que están en los puestos de vanguardia, salvo Iribarne, y nos mantenemos firmes en el objetivo de luchar por el título” agregó.

La carrera la ganó Facundo Chapur (Torino), su perseguidor fue Otto Fritzler (Ford) y tercero quedó De Brabandere (Ford). Después llegaron Federico Iribarne (Chevrolet) y Juan Manuel Tomasello (Chevrolet).

La ilusión de Krujoski se mantiene firme. Pasaron siete fechas y gracias a la regularidad de su Chevrolet está entre los tres mejores del certamen. Ahora llegarán dos fechas, con características diferentes, en San Juan.