“Pude bajar mi ritmo vuelta tras vuelta”, comentó Aguilar

Otra contundente demostración dio Emanuel Aguilar junto a su Yamaha R6 en el Superbike Argentino. El fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez ganó la segunda fecha del campeonato 2021 en la categoría Súper Sport 600 y lidera las posiciones.

“Esta vez pudimos correr con pista seca que es lo que más nos gusta, eso nos permitió andar mucho más rápido”, relató el joven piloto correntino antes de subir al podio en el autódromo porteño.

Aguilar ya había ganado la primera fecha en el mismo circuito pero en una jornada bajo la lluvia. El último domingo, el tiempo acompañó y la pista estuvo seca.

Al igual que en la jornada inaugural de la temporada, logró el mejor tiempo de la clasificación pero en el inicio de la final relegó un par de posiciones.

“No me destacó en la largada. Trato de cuidar un poco la moto, evitar gastar el embrague. Entonces no largué bien y (Sebastián) Salom me pasó. También vino una de la Stock Bike 600 que me pasó como un poste. Después de la curva 1, recuperé el segundo lugar y apunte a Salom”, comentó Aguilar respecto al inicio de la competencia.

Después, “l0 pude llegar rápido y dar el salto al primer lugar para mantenerme en esa posición hasta la bandera a cuadros”.

Quedó claro que a lo largo del fin de semana, Aguilar fue el más rápido en pista y lo reflejó en el resultado de la final. También consiguió la vuelta más rápida en carrera y el récord de vuelta de la categoría en el circuito número 6 del autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“En cuanto a mi ritmo fui bajando vuelta tras vuelta, pude bajar casi 3 segundos el tiempo de clasificación y eso me pone muy contento porque significa que la moto anda muy bien”, sentenció.

En ese momento destacó el trabajo de “la familia Fernández y del equipo SRS NIG. Me brindaron una moto muy buena y “Cachito Dos Ruedas” me dio una suspensión muy completa para poder tener de inicio a fin un mismo ritmo de carrera”.

Por último, en declaraciones que realizó en la transmisión oficial del Superbike en Carburando realizó un agradeció a todas las empresas y organismos oficiales que acompañan su carrera deportiva.

Cumplidas dos fechas, Aguilar lidera el campeonato en la categoría Súper Sport 600 con 30 puntos. Después se ubica Santiago Frasca (corrió la segunda fecha con una moto prestada) con 22. Luego están Sebastián Salom con 18, Andrés González con 10 y Nahuel Santamaría con 8.