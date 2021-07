Malena Benítez, la primera candidata trans que competirá en las urnas de un municipio correntino

Después de varios años de trabajo social en Apipé Grande y de impulsar las más diversas actividades, Malena Constanza Benítez decidió aceptar la propuesta de postularse como candidata a concejal de su localidad. Así, se convirtió en la primera correntina trans que el 29 de agosto competirá en las urnas en búsqueda de un lugar en el recinto. Confía en que, desde ese ámbito, podrá aumentar el aporte que viene realizando para su comunidad.

La joven lidera la lista Nº 4 denominada Apipé Grande. “Es una boleta con postulantes a ediles. A nivel provincial apoyamos la reelección de Gustavo Valdés y a nivel local, a la formula de Mónica Romero (intendente) y José Ojeda (vice)”, especificó Malena en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo recordó que la dupla de candidatos para el Ejecutivo municipal está integrada por dos exintendentes de Apipé Grande.

“Quienes viven en la isla me conocen y en la próxima elección definirán si me dan o no una oportunidad para representarlos como concejal. Creo que en ese rol podré trabajar aún más por mis compueblanos”, remarcó Malena que está estudiando la carrera de Trabajo Social para especializarse en un área que busca mejorar la calidad de vida y la ampliación de los derechos de los habitantes.

Precisamente, su principal tarea en Apipé Grande es la de coordinar un merendero que brinda asistencia alimentaria aún en tiempos de pandemia.

