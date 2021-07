Los anteojos de receta cuestan $15.000 y las ventas están estancadas hace un año

Los anteojos de receta en Corrientes fueron aumentado de precio paulatinamente en el último año y actualmente rondan los $15.000 en Corrientes.

A pesar de que las ópticas ofrecen financiaciones en cuotas y descuentos en efectivo, cuesta repuntar las ventas y los clientes tardan más en renovar los modelos.

El año pasado, la suspensión temporal de actividades presenciales y la proliferación del homeoffice para mantener la distancia social provocó que muchos consumidores postergaran el cambio de anteojos, afectó a los locales comerciales del rubro.

Cuando la normalidad fue retomando su ritmo, así como en otras áreas comerciales, los precios empezaron a aumentar y ahora la salud ocular queda fuera del alcance de muchos.

Desde una óptica local, aseguraron a El Litoral que “vendemos un 25% menos, aumentaron mucho los costos de producción de los laboratorios. Los nuestros están en Córdoba y los costos de logística también se dispararon por la suba del combustible. Es una cadena”.

“Algunas de las patologías visuales más comunes son el astigmatismo y la miopía, si bien dependiendo de los puntos de aumento que se necesiten puede variar, es cierto que valen unos $10.000”, reconoció.

El vendedor indicó que las tecnologías antireflex o los filtros protección de luz azul son indispensables y forman parte de los presupuestos.

“Ya no se puede prescindir de esos tratamientos a los lentes, no tendría sentido ahorrar si no te van a proteger con el día a día con el uso del celular o la computadora”.

A los lentes, se añaden los costos de los armazones. En esta área, los precios pueden variar dependiendo del material, marcas y estilos, pero rondan los $5.000.

“Antes el ritmo de renovación de los anteojos era anual. Sobre todo en la última década que las pantallas profundizan las patologías oftalmológicas”, describió la dueña de otra óptica capitalina y añadió “ahora consultan más de lo que efectivizan la compra, o tratan de renovar los vidrios y usar el mismo armazón”.

La comerciante indicó que la financiación más solicitada parte desde las 6 cuotas y son numerosos los locales que señalan en sus vidrieras la adhesión al programa Ahora 12.

“Tenemos un 15% de descuento en efectivo pero la liquidez no abunda en los clientes, depende de la tarjeta se pueden tener intereses las cuotas pero lo prefieren”, señaló.

