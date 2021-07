Barrionuevo: “Veo que muchos creen que ganaron el partido antes de jugarlo”

El senador provincial y candidato a vicegobernador de la alianza Frente Corrientes de Todos, Martín Barrionuevo, participó del programa “Final Abierto” y habló sobre su postulación como compañero de fórmula de Fabián Ríos, el proceso de construcción del Partido Justicialista y afirmó que Camau Espínola forma parte de la alianza política que apuesta a ganar la gobernación de Corrientes.

—¿Estaba en tus planes la candidatura?

—Para mí es un orgullo, una responsabilidad, un compromiso poner el hombro.

En todo este tiempo de construcción siempre tuve claro que quería ser una tecla de la unidad. Después las cosas se fueron armando. Yo soy un jugador de equipo y tengo claro que tengo que estar donde debo estar.

—¿Están contenidos los intendentes del PJ?

—Sí, sin duda. No es que están contenidos, sino que son constructores de este espacio.

—Ante la foto de la costanera: son todos de la Capital, salvo Almirón…

—Independientemente de la foto, nosotros, esta construcción la venimos haciendo hace un año con los intendentes y dirigentes de diferentes espacios políticos. Hemos logrado niveles de acuerdos y consensos. De poner al colectivo por encima de los nombres propios.

—En las comunas del PJ, ¿no es una desventaja que se vote en noviembre y no ahora?

—Es una estrategia mas que una desventaja.

—Pero es difícil. ¿Quién va a trabajar en esos días en cada pueblo?

—Ellos van a estar involucrados en la elección. No solo no tengo dudas, sino que me consta, porque mantengo diálogo con ellos y nos invitan a participar de acciones.

—¿Camau está adentro?

—Sin duda.

—¿Va ser candidato a senador nacional?

—Yo no soy la persona que lo defina. Si me preguntás a mí, diría que no tengo dudas de que debería de ser.

—Esa es una definición importante…

—Yo nunca dudé de eso. Más allá de que hoy estoy más cerca o lejos de él, la realidad política de su persona lo lleva a eso.

—Desde el punto político se conocen números, ya que Valdés corrió mucho tiempo solo y ahora está la fórmula de la oposición. ¿Creés que tienen tiempo para poder balancear los números?

—La realidad es que medir intención de voto cuando del otro lado no tenías candidato, ¿qué estás midiendo, a un candidato? Y si ese candidato no suma intención de voto es porque no lo quiere nadie.

—Pero hay una imagen de gestión buena…

—Sí, hay una imagen de gestión buena, es cierto, pero también es cierto que la carrera comienza ahora.

—Quizás es una ventaja para ustedes…

—No tengo dudas. Algunos creen que se gana el partido antes de jugarlo.

Yo creo que a la soberbia hay que ponerle humildad, al poder hay que ponerle trabajo y es lo que venimos haciendo y lo vamos hacer.

Que los vecinos de Corrientes sepan que lo vamos a hacer. No solo con nuestro partido, sino con la incorporación de Gustavo Canteros. Ahora el carro va y nosotros lo empujamos, en un momento significativo de la historia.