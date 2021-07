Graciela Alfano apuntó contra Yanina Latorre: "Ni en el país la quieren"

Desde hace varios días, Yanina Latorre y su familia están en Miami. La polémica mediática viajó a descansar y vacunarse contra el coronavirus, pero ahora estalló por las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para quienes regresen del exterior.

La panelista de "LAM" cuestionó la situación de nuestro país, calificó de "matufia" los hisopados que se le hacen en Ezeiza a quienes regresan al país y apuntó fuerte contra Alberto Fernández.

"Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado", señaló Yanina desde su cuenta de Instagram.

"Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero... ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?", agregó furiosa.

Además de seguir manifestándose en contra del aislamiento en el hotel, también se mostró preocupada por el límite de personas que podrán reingresar al país. "¿Estamos todos locos? ¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada. ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir y va a ir? Yo me voy a ir a mi casa, me atrinchero, me desnudo y rompo todo, y así va a hacer todo el mundo. Los que estamos acá hace un tiempo tenemos que volver. ¿Ahora nos van a empezar a cambiar y a cancelar los vuelos? ¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿O no tiene plata para pagar el hotel? ¿Qué es el Gobierno que tenemos?”, indicó Yanina.

Por último, arrojó: "Cerraron cuando había que cerrar, se pusieron firmes cuando tenían que ponerse firmes y no tranzaron con todos los gremios como hicieron ellos (por el Gobierno de Argentina), que van abriendo lo que les conviene a ellos y a sus amiguitos empresarios".

Al ver este video y la noticia replicado en los portales, Graciela Alfano fue categórica con Latorre, con quien quedó una mala relación luego de su paso por el ciclo "LAM".

"¿Se acuerdan cuando la cacatúa le escribía por WhatsApp (a Alberto Fernández) para tener libre circulación por la ciudad? Ahora ni en el país la quieren. Nadie puede tomar en serio a este personaje, fiscal de camas y jueza de las vidas de otros... Un payaso que está para que nos riamos a carcajadas", expresó la actriz picante en Twitter en respuesta a la noticia publicada por el portal Ciudad.

Y sentenció con emojis de llanto de risa: "Con poner las restricciones para cacatúas, ya nos salvábamos Al!".

PrimiciasYa