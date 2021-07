El histórico récord que superó el correntino Pepe Sand

El correntino José "Pepe" Sand festejó su cumpleaños 41 y se transformó en el futbolista en convertir con mayor edad en el campeonato argentino. Rompió un récord de Ángel Labruna de 1958.

“Quería festejarlo de esta manera. Nunca me había tocado jugar un partido el día de mi cumpleaños. Siempre estábamos de pretemporada o de vacaciones. Les agradezco a todos los chicos, al cuerpo técnico y a los hinchas que me dieron su afecto por las redes sociales”. José “Pepe” Sand estiró tanto su carrera que se dio uno de los gustos que le quedaba pendiente: marcar goles (2) en un partido oficial el día de su cumpleaños. Este 17 de julio estrenó los 41 años con un doblete (un penal) en el 4-2 de Lanús a Atlético Tucumán, por el Torneo 2021.

El goleador histórico de Lanús se regaló un récord: se erigió en el futbolista de más edad en anotar en un torneo de primera división, al superar la plusmarca que tenía Ángel Labruna (River), que con 40 años y un mes convirtió ante Rosario Central en 1958. Sand ya había hecho goles en las copas Maradona y de la Liga Profesional con más edad que Labruna. Este récord corresponde a torneo, que se vuelve a disputar después de la Superliga 2019/20. Otro galimatías del fútbol argentino.

El tercer anotador más longevo es Rolando Schiavi, con 39 años y 9 meses. Sand tiene un competidor vigente que le podría quitar el registro: Cristian Lucchetti, el arquero de Atlético Tucumán al que enfrentó este sábado. Con 43 años, el Laucha más de una vez ejecutó un penal. Eso sí, Pepe lo podría mantener como jugador de campo. Y el otro jugador que ya pisó las cuatro décadas y en cualquier momento pide lugar en el podio es Maximiliano Rodríguez (Newell’s). Sand, que renovó contrato por un año más, en su trayectoria profesional suma 285 tantos.

Como todo obsesionado por el gol, a Sand le quedó una espina: “Podría haber hecho el tercero, pero me quedó la pelota atrás. Pero bueno, pasan los años y uno tiene que demostrar que está bien, que puede seguir jugando”. Sobre las posibilidades en el torneo de Lanús, que a diferencia de otros equipos no tiene competencia internacional en este semestre, Sand expresó: “Los grandes siempre tienen un poco más de ventaja por poseer un plantel más amplio. En Lanús hay muchos chicos y llegaron algunos muchachos de experiencia. Trataremos de pelear hasta el final”. La otra satisfacción de Sand pasó por formar dupla ofensiva con un coterráneo, el correntino José López (20), autor del segundo tanto: “Juan se lo merece, es un chico que viene de abajo. Es correntino como yo, así que me pone muy contento”.

En Lanús atajó Lucas Acosta, ya que Lautaro Morales está con el plantel Sub 23 argentino que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los refuerzos, El media-punta Ignacio Malcorra, incorporado procedente de Atlas, selló en el descuento el 4-2 de un partido muy entretenido. Atlético Tucumán siempre corrió de atrás en el marcador, pero solo en el final se resignó a la derrota.