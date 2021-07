Valdés levantó la mano de Tassano y renovaron el desafío de juntos transformar Corrientes

La alianza gobernante ECO+Vamos Corrientes presentó en sociedad a sus candidatos a concejales y la fórmula a intendente y vice de la Capital. Gustavo Valdés cerró el encuentro con un claro y duro mensaje a sus opositores.

El acto se realizó en un salón por avenida Maipú. Hubo arengas, vítores y un repaso de lo que fue la gestión de estos cuatro años y la promesa de un futuro mejor para los próximos cuatro, siempre con la unión Municipio-Provincia.

Se presentaron en sociedad a los candidatos a concejales Héctor Torres (UCR), Gabriela Gauna (CC-ARI), Mercedes Mestres (PRO), “Toto” Ibáñez (PaNu), Melisa Mecca (Partido Popular), Yamandú Barrios (Unión Popular), Cecilia Ojeda Duarte (ELI), “Paco” Achitte (Ciudadanos a Gobernar), Natalí Aguirre (Partido Liberal), Marcos Gaviña Naón (Demócrata Progresista).

Los oradores fueron Mestres, Gauna y Torres, seguidos por Lanari, el senador nacional y candidato a vicegobernador Pedro Braillard Poccard, Tassano y Valdés.

El Gobernador lanzó una dura advertencia al peronismo. En un tiro por elevación al PJ y sin mencionarlos, pidió: “No vengan a hacer campaña con algo sagrado para los correntinos: la salud, el hospital de campaña”.

El mandatario aseguró que “en el hospital de campaña se atiende a todos y de la misma manera: no importa si es un ministro y un ciudadano común. Ahí no hay distinciones, todos reciben la misma atención y eso es igualdad. Así que no vengan a hacer campaña con el hospital de campaña, que es algo sagrado para los correntinos”.

“No me enorgullece que seamos la provincia con los menores índices de letalidad por covid, nos duele cada uno de los muertos. Cuando no había posibilidad de conseguir respiradores salimos a construir nuestros propios respiradores y lo hicimos junto con la Universidad pública”, agregó.

En su discurso reconoció además que la Capital provincial es “una de las ciudades más difíciles de gobernar, pues conviven el intendente capitalino y el gobernador”.

Y recordó el compromiso que hiciera en la campaña electoral del 2017: “Decíamos con Eduardo Tassano que veníamos a trabajar juntos”.

“Y no fue un mero slogan de campaña electoral, nosotros lo venimos a decir en serio”, afirmó luego, considerando que “siempre hubo problemas entre la gobernación y la intendencia”, entendiendo que esta antigua rivalidad generaba “problemas”.

Relató su experiencia como concejal capitalino (2005-2009) y el profundo conocimiento de la Capital y todos sus barrios que adquirió así. Ante esta realidad, Valdés sostuvo que “el desafío que tenemos” es sumar los potenciales de la ciudad y la provincia para que “juntos podamos caminar hacia el desarrollo”.

En este sentido, el Gobernador relató el trabajo en equipo que comenzó de esta manera hace cuatro años, comenzando “con una fuerte inversión” de enripiado de 2 mil cuadras y “poniendo de pie” una planta de cemento y levantar de cero una planta de asfalto convocando a personal con experiencia de Vialidad Provincial y de la Municipalidad, recuperando así “esa fuerza que tiene que tener el Estado”.

De este modo, surgió Vialidad Urbana con “grandes resultados en barrios de la Capital que hoy están pavimentados con la fuerza de la provincia de Corrientes y el empleado municipal”, indicó el Gobernador, entendiendo que “eso es trabajar juntos”.

“La gente se pone contenta cuando empieza a ver cómo que tiene su ripio, cordón cuneta, asfalta, luminarias y veo como así va cambiando la ciudad”, sostuvo luego, afirmando que “hoy con Eduardo Tassano en este lanzamiento de campaña les decimos que cada una de las calles que tienen cordón cuneta y ripio van a ser asfaltadas en los próximos cuatro años”.