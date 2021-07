Vacaciones de invierno: cuáles son los requisitos de las provincias para el ingreso de turistas

Los distritos del país recibirán a los viajeros con un importante y heterogéneo despliegue de medidas de prevención sanitaria, que incluyen desde la simple presentación de la aplicación Cuidar hasta pruebas PCR y certificados provinciales.

Región noreste

Corrientes exige a sus visitantes certificado de vacunación, permiso nacional de circulación y un permiso provincial, que se puede obtener en la página de Turismo del Gobierno correntino, que ofrece, además, PCR gratuito al ingreso.

En Misiones, el Ministerio de Turismo local explicó que se requiere para el ingreso PCR o test de antígeno negativo no superior a las 48 horas previas, que se puede realizar al entrar a la provincia con un costo de $ 2.000.

El hisopado será gratuito para quienes presenten un comprobante de servicio turístico como reserva de alojamiento, excursiones, tickets de ingreso a parques, etcétera.

En Chaco, se pide el Pasaporte Covid, a tramitar en el sitio web de la provincia, además de presentar PCR negativo o contar con certificado de vacunación de al menos 14 días previos o de ser paciente recuperado de Covid-19 en los últimos cuatro meses.

Formosa es la única provincia de la región cerrada al turismo y quienes deseen ingresar deberán tramitar un permiso en la sección coronavirus del sitio web oficial.

Región Noroeste

La región cuenta con libre circulación interjurisdiccional para actividades turísticas entre las seis provincias que firmaron el nuevo estatuto por el que se regirá el Ente Norte de Turismo.

Quienes deseen ingresar a Catamarca desde otras regiones no serán exigidos con la obligatoriedad de un PCR negativo, aunque deberán contar con la autorización emitida por el Ministerio de Seguridad, que se tramita a través de su página web.

En el Aeropuerto Felipe Varela y en el ingreso a algunos municipios se realizarán test de antígenos, explicaron las autoridades.

Los bares y restaurantes abrirán sus puertas hasta las 21.30 con un aforo del 30% en espacios cerrados, al igual que cines, teatros, museos, salas de espectáculos, casinos y salas de juego.

En Jujuy solo se pide el certificado de la aplicación Cuidar para recorrer distintos atractivos como la Puna, las Yungas, la Quebrada o las Salinas Grandes, con circulación limitada entre la 1 y las 6.

Salta requiere también como único permiso el de Cuidar. Una de sus novedades es el tren que une la ciudad de Güemes con la capital de Salta que llega, después de 51 años, hasta la localidad de Campo Quijano, como nuevo incentivo para reactivar el turismo en la región.

Santiago del Estero, cuyo principal destino de invierno son Las Termas de Río Hondo, exige para el ingreso por vía aérea completar la declaración jurada SICOINy un PCR Negativo que, en caso de no tenerlo, se realizará gratuitamente al llegar y no será exigido para personas en tránsito. La Rioja, por su parte, ofrece PCR gratuito a no vacunados y no contagiados y, en el caso de menores de 18 años, solo se les exigirá el DNI.

Quienes hayan tenido coronavirus deberán presentar certificado de alta médica, en tanto les que hayan recibido uno o dos dosis, deberán portar el certificado correspondiente.

El Gobierno riojano extendió el horario de ingreso a la provincia de 6 a 24, misma hora hasta la cual se autoriza a mantener abiertos los bares. Tucumán exigirá permiso de circulación y un PCR negativo realizado hasta 72 horas antes de viajar, para poder desplazarse y visitar atractivos como la Casa Histórica de la Independencia, la Villa El Cadillal, el dique Celestino Gelsi o el cerro San Javier.

Región Patagónica

Quienes deseen ingresar a Río Negro en ómnibus o avión, deberán presentar un test o PCR negativo realizado con 72 horas de anticipación. Además, se solicitará el permiso de la aplicación Circulación RN o tramitado a través del sitio oficial de la provincia.

Santa Cruz pedirá testeos a partir de los 10 años, “para garantizar que las personas que ingresen a la provincia no generen un posible brote de Covid-19”, explicó Pablo Godoy, secretario provincial de Turismo. Se exigen PCR negativo 48 horas antes para quienes lleguen por vía aérea y 72 horas antes por vía terrestre, permiso de circulación provincial y reserva hotelera.

Por su parte,Neuquén no solicitará PCR, pero los turistas que ingresen y circulen deberán contar con el certificado de viaje otorgado por la app Cuidar, reservas en establecimientos habilitados y cumplir con los requisitos de bioseguridad sanitarios vigentes.

Los turistas que visiten Tierra del Fuego deberán gestionar el certificado de circulación en argentina.gob.ar o la app Mi Argentina. Además, deberán contar con una obra social o seguro de viajero con cobertura Covid.

Río Negro definió que para ingresar a la provincia por transporte público aéreo o terrestre, se deberán presentar un test o PCR negativo realizado en la ciudad de origen".

No deberán cumplir con este requisito quienes viajen en vehículos particulares ni quienes estén en la provincia y deseen visitar un destino. Para todos los casos se solicitará el permiso de la aplicación Circulación RN o el comprobante del trámite realizado en la página oficial de la provincia.

Chubut también exige Certificado de Turismo y PCR Negativo realizado 72 horas antes del ingreso, pero solo para las personas provenientes de CABA o la provincia de Buenos Aires por transporte de pasajeros, medida de la que quedan exceptuados los menores de 10 años, además de Obra Social con cobertura local o seguro de viaje y constancia de reserva o declaración de domicilio de alojamiento.

Región de Cuyo

Mendoza "no pide PCR para ingresar ni circular, y solo se recomienda viajar con el permiso de circulación nacional", indicó la ministra de Turismo provincial, Mariana Juri. Según los datos del Observatorio turístico de la provincia, durante los últimos días hubo gran cantidad de consultas y las reservas se fueron consolidando a último momento.

San Luis tampoco pide PCR, solo el certificado de Cuidar, mientras que los horarios permitidos para circular son de 6 a 24, con aforo del 30% para restaurantes y un máximo de 10 personas para las reuniones sociales en domicilios particulares. Los parques provinciales continúan cerrados en el marco de las medidas sanitarias dispuestas para controlar el avance del coronavirus.

En San Juan, el secretario de Turismo, Roberto Juárez, subrayó que que no se estaban pidiendo permisos de circulación interna y que “solamente se pide a quienes llegan de otras provincias la aplicación Cuidar”.

El Gobierno de La Rioja definió la "libre circulación para menores de 18 años", y para "personas vacunadas con una o dos dosis de cualquier vacuna, presentando el certificado de vacunación", según el jefe de prensa del Ministerio de Turismo, Marcos Juárez.

El funcionario dijo también que “todos deben presentar "el Formulario del Registro Nacional de Circulación descargado de la página del Gobierno nacional".

El resto de los turistas deberán presentar test rápidos de antígenos que no tengan más de 72 horas", y a quienes no los presenten se los realizará el Gobierno riojano "totalmente gratis en el lugar donde se hospedan”, indicó.

Región Pampeana

En la provincia de Buenos Aires el Gobierno ratificó que no habrá restricciones durante el receso invernal y el único requisito es tramitar el Certificado Turismo en la App Cuidar, al menos 48 horas antes de la fecha de salida.

Los municipios del distrito serán los encargados de fiscalizar los protocolos y aforos de los hoteles y la gastronomía se regirá de acuerdo con el sistema de fases vigente en la provincia.

Los teatros tienen un aforo del 50%, y los cines del 30% y el horario de apertura de los comercios también dependerá de las fases.

En La Pampa solo será exigido para circular por sus diferentes destinos el permiso nacional de circulación disponible a través de la aplicación Cuidar.

Santa Fe, por su parte, no exigirá un test PCR negativo y se les pedirá dos requisitos: el Certificado Nacional Circular Turismo y la declaración jurada de la Aplicación Móvil Covid-19 de Santa Fe. Bares y restaurantes podrán atender al público hasta las 23 los días viernes, sábados, y hasta las 21 las jornadas restantes.

En esos mismos días y horarios, regresará la actividad en teatros y centros culturales para actividades musicales con y sin público.

En Córdoba se exigirá la aplicación Cuidar y el tránsito estará restringido entre las 0 y las 6, salvo actividades esenciales.

El sector gastronómico estará habilitado hasta las 24 y con un máximo de seis personas por mesa.

Entre Ríos no dispondrá nuevas restricciones entre el 12 y el 25 de julio. El gobernador Gustavo Bordet aseguró que la provincia dispondrá "de las mismas condiciones y restricciones que se mantienen en el país”.

El Gobierno habilitó para la ocasión actividades en parques y reservas naturales, viñedos, recorridos de avistaje y de pesca, y a más de 15 complejos termales. Por último, en la Ciudad de Buenos Aires se deberá tramitar un testeo gratuito al arribo dentro de las 72 horas en puntos habilitados.

Esto es válido tanto para turistas nacionales como para residentes mayores de 12 años que regresen a la ciudad después de estar más de tres días a más de 150 kilómetros.

El Gobierno puso a disposición una página web para agendar turnos.

