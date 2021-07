Charlotte Caniggia se animó a una experiencia sexual al borde de la censura

Charlotte Caniggia se animó a un desafío sexual femenino en el reality mexicano Acapulco Shore. Fue en una nueva aparición de la hija de Mariana Nannis en el programa más caliente de Latinoamérica en MTV. Si bien el reality fue grabado durante abril pasado, el programa comenzó a salir al aire en junio. Y en el capítulo de esta semana pudo verse a la hija de Mariana Nannis decidida y abierta a una nueva experiencia.

Desde la cuenta de Twitter del reality ya habían anticiparon: “Pobre Charlotte, no sabe la que le espera”. Y durante la convivencia, Charlotte aceptó la invitación de las participantes, Karime y Nacha, a realizar un trío sexual de chicas.

Todo esto sucedió la primera noche que pasó Charlotte en la casa de Acapulco, donde disfrutaron de un concierto privado y cuando terminó, el grupo siguió con la fiesta hasta que las tres mujeres decidieron retirarse a una habitación. “Nos gustan los juegos de amigas, ¿querés venir esta noche?”, le dijeron Karime y Nacha a la hermana de Alex Caniggia.

“Es jugar, es joder un rato, no es que sea lesbiana”, dijo después Charlotte casi como justificándose. “Somos tres chicas tratando de jugar, no tiene nada de malo. ¿Quién necesita hombres, no?”, manifestó una vez terminada la experiencia la ex participante de La Academia. Las imágenes fueron publicadas sin restricciones en el canal de YouTube de MTV.

Cuando comenzó Acapulco Shore, la hermana melliza de Alex Caniggia llegó al reality y los demás protagonistas no la reconocieron. Charlotte llegó a la mansión mexicana como acompañante de Ignacia Michelson (“Es la diversión en persona”, la definió su amiga), una participante que se había ausentado del programa para resolver cuestiones personales que tienen que ver con sus estudios universitarios.

Pese a la introducción, la mediática argentina se presentó ante los integrantes de la mansión contando que es hija del futbolista Claudio Paul Caniggia, pero nadie supo quién era. “¡Qué lindo! ¡Hermoso! Es re linda la casa”, dijo Charlotte, contenta, al ingresar a la mansión.

“Una morenaza de fuego. Es una boluda, de sangre azul”, la definió Karimé en el backstage, una de las participantes más desfachatadas y favoritas de los seguidores. Pese a que el “boluda” suena a insulto, es una manera amistosa que muchos extranjeros utilizan para referirse a un argentino. Sin embargo, Karimé fue más allá en su apreciación y dijo sin vueltas: “Pues que le gusta la buena vida: trae una bolsita bien, se ve que ya se tuneó, que ya lleva varios millones invertidos en el body (‘cuerpo’, en inglés)... Es de las mías”.

“Esta nueva invitada se ve de mundo, se ve viajada. Si no le doy yo aquí un champú, le van a dar una acaguama, entonces mejor la intercepto y la recibo como Dios manda”, dijo Ramiro, otro participante, en referencia a la copa de champagne que le ofreció a Charlotte. Aunque a ella no le pareció suficiente: “Me dio una sola copa, cualquiera. Y se llevó la botella él... malísimo”, se quejó la argentina.

Después y tras contar que es hija del Cani y que nadie le hizo ningún comentario, dijo en el backstage: “Pensé que iban a saber quién era mi papá, pero ninguno tiene ni puta idea”

Teleshow